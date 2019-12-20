Футболіст «Порту» нокаутував суперника ударом ноги (відео)
Зе Луїш
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Нападник Зе Луїш вдарив у боротьбі ногою по голові суперника
Нападник «Порту» Зе Луїш нокаутував півзахисника «Санта-Клари» Нене у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії.
Форвард у боротьбі влучив ногою по голові суперника. Інцидент стався в середині першого тайму.
Зе Луїша покарали попередженням за грубу гру. Нене не зміг продовжити поєдинок – його винесли з поля на ношах.
Поєдинок закінчився перемогою «Порту» з мінімальною перевагою – 1:0.