  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Футболіст «Порту» нокаутував суперника ударом ноги (відео)

    • Розсилка
    Зе Луїш - Футболіст «Порту» нокаутував суперника ударом ноги (відео)
    Зе Луїш
    Твіттер

    Нападник Зе Луїш вдарив у боротьбі ногою по голові суперника

    Нападник «Порту» Зе Луїш нокаутував півзахисника «Санта-Клари» Нене у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії.  

    Форвард у боротьбі влучив ногою по голові суперника. Інцидент стався в середині першого тайму.

    Зе Луїша покарали попередженням за грубу гру. Нене не зміг продовжити поєдинок – його винесли з поля на ношах.

     Читайте також: Баскетболіст «Дніпра» пригрозив бойкотувати відбір на Олімпіаду

    Поєдинок закінчився перемогою «Порту» з мінімальною перевагою – 1:0.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Порту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ