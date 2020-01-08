«Ювентус» та ще вісім клубів Серії А знаходяться під слідством антимонопольного відомства Італії



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Клуби внесли в угоду про придбання квитка виноску, яка виключає компенсацію за квиток, якщо матч проходить при закритих трибунах або переноситься на іншу дату

«Ювентус», «Інтер», «Мілан» і ще шість клубів італійської Серії А знаходяться під слідством через некоректну практики продажу квитків. Про це повідомляє Football Italia.

Як повідомляє джерело, це стосується того, що відомство називає продаж сезонних абонементів і квитків на матчі некоректними.

У розслідуванні йдеться, що названі клуби внесли в угоду про придбання квитка виноску, яка виключає часткову або повну компенсацію за квиток в тому випадку, якщо матч проходить при закритих трибунах або переноситься на іншу дату. Наразі під підозрою перебувають «Ювентус», «Інтер», «Мілан», «Аталанта», «Лаціо», «Рома», «Кальярі», «Дженоа» і «Удінезе».

Антимонопольне відомство додає, що перевірки проводяться в зв'язку з тим, що представники клубів не з'явилися на зустріч з організацією, в той час як «Болонья» і «Парма» прийняли рішення відомства і погодилися змінити умови продажу квитків.