Дебютант Суперліги зазнав поразки у матчі з іменитим українським клубом



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Старт зустрічі «Тернопіль» – «Хімік» Світлина - Федерація баскетболу України

«Тернопіль» провів другий спаринг перед стартом змагань у Суперлізі

Дебютант Суперліги Парі-Матч БК з рахунком 76:86 «Тернопіль» поступився у контрольному матчі проти «Хіміка».

«Тернопіль» – «Хімік» 76:86 (15:22, 22:26, 15:19, 24:19)

«Тернопіль»: Боуві 20 очок - 7 втрат, Югба 19 + 6 підбирань + 2 передачі, Кальніченко 5 + 4 підбирання, Агафонов 7 - 4 втрати, Кольченко - 3 втрати – старт, Ворд 10 + 7 підбирань, Головчик 3, Сандул 3, Буренко 0, Шиманський 0, Тіщенко 0.

«Хімік»: Войналович 25 + 4 підбирання, Мироненко 14, Нельсон 10 - втрати, Рябчук 6 + 7 передач, Ковляр 0 + 2 перехоплення – старт, Салліван 19 + 11 підбирань + 4 підбирання, Марченко 7, Зотов 5 + 6 передач Рахімшаіков 0, Козак 0, Клевзуник 0.

Результативний виступ форварда Андрія Войналовича приніс успіх "Хіміку" на старті зустрічі. Українець набрав 9 очок, а його команда повела 22:13. На початку наступного відрізку тернопільський колектив вирівняв становище на паркеті, але низка втрат дозволила супернику повернути лідерство – 48:37.

У третій чверті гравці «Хіміка» розвинули свій успіх і довели різницю до +15 – 67:52. У заключному проміжку «Хімік» впевнено втримав перевагу та завершив гру на свою користь.

Зауважимо, що «Тернопіль» свої наступні контрольні матчі зіграє 13 та 14 вересня в столиці проти «Київ-Баскета», а «Хімік» 11 вересня у Черкасах протистоятиме місцевим «Мавпам».