Вартість будівництва спорткомплексу в Рівному зросла на 200 мільйонів гривень



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Рівненський спорткомплекс має стати найбільшим на Західній Україні Світлина - Рівненські новини

Роботи, за обіцянками міністра спорту Гутцайта, мають завершитися в наступному році

Вартість будівництва спорткомплексу у Рівному з 310 мільйонів гривень зросла до пів мільярда. Цьогоріч на його будівництво планують виділити ще 64 мільйони спортивної субвенції. Про це 8 вересня під час візиту у Рівне розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Спорткомплекс на вулиці Макарова – найбільший палац спорту у Західній Україні», – заявив у Рівному міністр молоді і спорту України. Вадим Гутцайт запевнив, що проєкт не стане довгобудом. Уже цього тижня спецкомісія має прийняти рішення про виділення 64 мільйонів гривень на продовження будівництва спорткомплексу.

«Будемо допомагати. І цьогоріч, і в наступному, щоб добудувати цей проєкт. Ми будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Але я 100% впевнений, що якщо не буде в цьому році, то в наступному ми будемо 100% підтримувати цей об'єкт фінансуванням з Міністерства», – сказав міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

Такий вигляд спорткомплекс має зараз

За проєктом 2017 року будівництво спорткомплексу оцінене у 310 мільйонів гривень. Під час візиту міністра 8 вересня заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська повідомила, що вартість об'єкту зросте більш як на 200 мільйонів. Причинами назвала підвищення зарплат та зростання вартості будматеріалів.

«Також за цей період були проведені перемовини зі спортивними федераціями і буде добавлений додатковий функціонал. Проєкт зросте з 310 до 500-520 мільйонів. Ми надіємося на підтримку держави, тому що власними силами такий об'єкт не в змозі профінансувати», – пояснила Людмила Шатковська.

Зауважимо, що спорткомплекс у Рівному почали будувати у 2018 році. За минулі два роки з бюджетів різних рівнів на нього витратили 180 мільйонів гривень. У цьому році з Державного фонду регіонального розвитку виділили 38 мільйонів, з обласного бюджету – 4 мільйони, Шпанівська та Клеванська ОТГ виділили, відповідно, 5 та 1 мільйон гривень.

Проєкт передбачає спортзал для ігрових видів спорту із трибунами на 3000 місць, тренажерний зал та роздягальні. Особливістю споруди буде те, що за потреби її можна трансформувати у концертний або виставковий зали. Крім стаціонарних трибун, там обіцяють встановити ще й розсувні. Здати об'єкт планують у 2021 році.

Джерело: Суспільне