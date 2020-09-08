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    Спалах коронавірусу стався у стані чинного чемпіона України з баскетболу

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    Станіслав Тимофеєнко у матчі на турецькому зборі&nbsp; - Спалах коронавірусу стався у стані чинного чемпіона України з баскетболу
    Станіслав Тимофеєнко у матчі на турецькому зборі 
    Facebook Дніпра

    Український провідний клуб відмовився від продовження підготовчого процесу в Туреччині

    Баскетбольний клуб «Дніпро» знявся з товариського турніру «Gloria cup» через низку позитивних тестів на Covid-19, повідомляє сторінка клубу у Facebook.

    Так, діагноз підтвердився у п'яти гравців, яким провели ще додаткове обстеження в місцевому госпіталі для уточнення схеми лікування. У більшості хвороба протікає в легкій формі без ускладнень.

    Таким чином, «Дніпро» змушений був відмовитись від подальшого проведення контрольних матчів у Туреччині.

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    Спалах коронавірусу стався у стані чинного чемпіона України з баскетболу

    Варто відзначити, що вже завтра команда повернеться в Дніпро.

    У Туреччині український клуб встиг провести три контрольні матчі проти «Галатасараю» «Ефес Пілсен» та «Башакшехіром», і у всіх зазнав поразки.  

    Додамо, вже 22 вересня чемпіон України має зіграти матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського «Гронінгена».

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    баскетбол БК Дніпро коронавірус
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