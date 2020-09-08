Спалах коронавірусу стався у стані чинного чемпіона України з баскетболу



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Станіслав Тимофеєнко у матчі на турецькому зборі Facebook Дніпра

Український провідний клуб відмовився від продовження підготовчого процесу в Туреччині

Баскетбольний клуб «Дніпро» знявся з товариського турніру «Gloria cup» через низку позитивних тестів на Covid-19, повідомляє сторінка клубу у Facebook.

Так, діагноз підтвердився у п'яти гравців, яким провели ще додаткове обстеження в місцевому госпіталі для уточнення схеми лікування. У більшості хвороба протікає в легкій формі без ускладнень.

Таким чином, «Дніпро» змушений був відмовитись від подальшого проведення контрольних матчів у Туреччині.

Варто відзначити, що вже завтра команда повернеться в Дніпро.

У Туреччині український клуб встиг провести три контрольні матчі проти «Галатасараю» «Ефес Пілсен» та «Башакшехіром», і у всіх зазнав поразки.

Додамо, вже 22 вересня чемпіон України має зіграти матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського «Гронінгена».