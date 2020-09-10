Дебютант завдав нищівної поразки старожилові баскетбольної Суперліги



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«Тернопіль» показав, що в стартовому сезоні статистом в еліті не буде

У Черкасах відбувся контрольний матч за участі команд баскетбольної Суперліги – місцевих «Мавп» та дебютанта елітного дивізіону «Тернополя».

«Черкаські Мавпи» — «Тернопіль» —71:79 (13:29, 22:15, 13:19, 23:16)

«Мавпи»: Джонс (17 + 7 підбирань – 3 втрати), Конєв (8 + 7 підбирань – 3 втрати), Дзюба (6 + 7 підбирань), Скапинцев (8 + 3 підбирання), Бондаренко (4 – 4 втрати) — старт, Хаджифейзовіч (2 + 3 передачі), Кобець (9 + 4 підбирання), Руслов (10), Сергеєв (4 + 3 підбирання), Товкач (2), Нагорний (1), Скіра. Тренер – Максим Міхельсон

«Тернопіль»: Кольченко (18), Боуї (12 + 7 передач – 3 втрати), Юґба (10 + 12 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення), Кальниченко (9 + 6 підбирань), Агафонов (4) — старт, Ворд (10), Буренко (7 + 5 передач + 4 підбирання – 3 втрати), Сандул (4 + 3 підбирання), Олександр Тищенко (2 + 6 підбирань), Владлен Бережний (3), Головчик, Кирило Подковиров. Тренер – Дмитро Забірченко

Гості впевнено виграли стартовий відрізок за рахунок солідної реалізації кидків з гри, ефективної гри у швидкому баскетболі та, безумовно, якісному захисту. Команда Дмитра Забірченка набрала 29 очок за стартову чверть, отримавши 16 очок переваги. Найрезультативнішими у складі гостей на старті матчу стали екс-капітан «Мавп» Олександр Кольченко та Керрінґтон Ворд.

У другій чверті «Мавпам» вдалося спочатку вирівняти гру, а під її завісу навіть вперше за довгий час позбутися двозначної переваги. Команда Максима Міхельсона додала у захисті, пропустивши за 10 хвилин 15 очок, та відіграла агресивніше у нападі, за рахунок чого пішла на велику перерву, поступаючись 9 очок.

Третя чверть за своїм сюжетом нагадала першу. «Тернопіль» хоч і не зробив настільки потужного ривка, як у дебюті гри, але знову створив величезні проблеми для суперника, дозволивши «Мавпам» набрати за чверть лише 13 очок. Команда Забірченка натомість тисла на суперника через три секундну зону і повернула собі солідні 15 очок переваги перед заключними 10 хвилинами гри.

У четвертій чверті команди зіграли в більш хаотичний та менш організований баскетбол, але це не завадило тернополянам зберегти перевагу та довести матч до впевненої перемоги. Обидва тренери задіяли широку ротацію, надавши ігровий час усім гравцям, які опинились у заявці на гру. Зокрема у складі «Мавп» грав Олександр Кобець, який донедавна залишався вільним агентом.

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Дебютант Суперліги, маючи по ходу матчу 20-очкову перевагу, переміг «Черкаські Мавпи» у контрольному матчі з рахунком 79:71.

Додамо, що 13-14 вересня «Тернопіль» проведе у столиці два контрольних матчі з «Київ-Баскетом».

Джерело: Федерація баскетболу України