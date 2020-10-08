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    Денис Беринчик ефектно розгромив румуна Сіміона (відео)

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    Денис Беринчик виграв технічним нокаутом - Денис Беринчик ефектно розгромив румуна Сіміона (відео)
    Денис Беринчик виграв технічним нокаутом
    Світлина - Instagram Дениса Беринчика

    Українець здобув 14-ту перемогу в кар’єрі

    Сьогодні, 8 жовтня, на рингу Equides Club у селі Лісники на Київщині у поєдинку інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Дениса Беринчика (14-0, 8 КО), який вилетів в ринг на канаті під стелею арени і 39-річного румуни Віорела Сіміона (22-4, 9 КО) зафіксована впевнена перемога українського боксера/ 

    Беринчик здивував нетиповою для себе манерою бою, багато переміщаючись, акуратно готуючи через джеб улюблений правий «у вухо», працював вельми різноманітно. Денис на техніці і темпі перебивав Віорела.

    Сіміон втомився вже до четвертого раунду, почав спізнюватися, тим Беринчик часто провалював опонента.

    Сіміон встигав трохи відновитися в перервах, на досвіді тягнув бій і зрідка влучав, коли Беринчик захоплювався, застоювався і забував про захист. Але удари румуна не надто турбували фаворита.

    В кінці шостого раунду Віорел потрапив у перший нокдаун, хоча присів він. На початку сьомого раунду судді оштрафували румуна за те, що кут ніяк не міг нормально зав'язати тейп. В кінці одностороннього раунду Сіміон впав від міцного лівого бокового в підборіддя – ще один нокдаун.

    На восьмий раунд румун не вийшов - відмова. Беринчик здобув восьму дострокову перемогу в кар’єрі.

     Читайте також: Чемпіон IBF нокаутував Бельтрана і чекає об'єнавчого бою з Ломаченком (відео)
    бокс Денис Беринчик Віорел Сіміон
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