Денис Беринчик ефектно розгромив румуна Сіміона (відео)



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Денис Беринчик виграв технічним нокаутом Світлина - Instagram Дениса Беринчика

Українець здобув 14-ту перемогу в кар’єрі

Сьогодні, 8 жовтня, на рингу Equides Club у селі Лісники на Київщині у поєдинку інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Дениса Беринчика (14-0, 8 КО), який вилетів в ринг на канаті під стелею арени і 39-річного румуни Віорела Сіміона (22-4, 9 КО) зафіксована впевнена перемога українського боксера/

Беринчик здивував нетиповою для себе манерою бою, багато переміщаючись, акуратно готуючи через джеб улюблений правий «у вухо», працював вельми різноманітно. Денис на техніці і темпі перебивав Віорела.

Сіміон втомився вже до четвертого раунду, почав спізнюватися, тим Беринчик часто провалював опонента.

Сіміон встигав трохи відновитися в перервах, на досвіді тягнув бій і зрідка влучав, коли Беринчик захоплювався, застоювався і забував про захист. Але удари румуна не надто турбували фаворита.

В кінці шостого раунду Віорел потрапив у перший нокдаун, хоча присів він. На початку сьомого раунду судді оштрафували румуна за те, що кут ніяк не міг нормально зав'язати тейп. В кінці одностороннього раунду Сіміон впав від міцного лівого бокового в підборіддя – ще один нокдаун.

На восьмий раунд румун не вийшов - відмова. Беринчик здобув восьму дострокову перемогу в кар’єрі.