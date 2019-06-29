Чемпіон IBF нокаутував Бельтрана і чекає об'єнавчого бою з Ломаченком (відео)



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Річард Коммі: нокаут на шляху до Ломаченка boxingnews24.com

Річард Коммі утвердився в чемпіонському статусі

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) ґанієць Річард Коммі (29-2, 26 КО) переміг на рингу Pechanga Resort & Casino (Темекула, штат Каліфорнія, США) мексиканського старожила Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО), але зберіг би за собою титул навіть у випадку поразки - той напередодні не впорався з вагою.

У стартовому раунді ветеран двічі побував на канвасі. Спершу пройшла «двієчка», потім Коммі затиснув опонента біля канатів, рефері відкрив рахунок вдруге. Бельтран кілька разів непогано огризнувся коронним лівим хуком, та й Коммі витратив занадто багато «пального» в спробі завалити досвідченого бійця у стартовій трихвилинці.

До третьго раунду Бельтран спробував переламати хід бою, часом працював першим номером, тиснув чемпіона. Коммі вкладався в усі удари, завалювався, давав нагоду мексиканцю контратакувати, використовувати на повну лівий хук.

У п'ятому раунді Бельтран побував у третьому нокдауні. Пройшов лівий хук у щелепу і удар по корпусу. Мексиканець продовжив бій і навіть остудив атакуючий порив африканця правим овергендом. По ходу поєдинку бійці кілька разів зіткнулися головами - у африканця утворилася гематома біля ока, у Бельтрана - розсічення.

У восьмій трихвилинці Бельтран впав в четвертий раз. Пройшов лівий чек-хук у щелепу. На цьому бій завершився.

Наступним суперником Коммі називають українського чемпіона WBA/WBO Василя Ломаченка.

Джерело: vringe.com