Беринчик розповів про можливий бій проти Ломаченка



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Денис Беринчик Твіттер

Колишні партнери по збірній України виступають в одній ваговій категорії

Український боксер легкої вагової категорії Денис Беринчик розповів про можливий бій проти чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка. Наразі колишні партнери по збірній України виступають на професіональному ринзі в одній ваговій категорії.

«Я просуваюся гілкою WBO. Він зараз чемпіон світу, а я – сьомий у рейтингу. Не відхиляю можливість подальшого просування рейтингом, то ж я стану обов'язковим претендентом. Це не я до нього в двері постукаю. Це він отримає листа від WBO. Та поки це ще далеко. Мені потрібно провести 3-4 поєдинки. А це – рік-півтора. Мождиво, Вася завоює всі титули й скаже: «Залишайтеся самі, я піду далі», - сказав Беринчик Sport Arena TV.