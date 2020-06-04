Дерев'янченко у вересні проведе бій проти Альвареса?



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Сергій Дерев'янченко у своєму попередньому поєдинку поступився Геннадію Головкіну

Бій планують провести 14 вересня в рамках другої середньої ваги

Інсайдери повідомляють, що команда мексиканця Сауля Альвареса веде переговори про бій проти українця Сергія Дерев'янченка.

Поєдинок планують провести в другій середній вазі, де мексиканець володіє титулом чемпіона світу за версією WBA.

«Йдуть переговори про бій Сауля Альвареса і Сергія Дерев'янченка. Бій планують провести 14 вересня в рамках другої середньої ваги.

Спочатку Альварес 2 травня мав зустрінеться з Біллі Джо Сондерсом, але бій скасували через пандемію. Тепер для Альвареса шукають інших суперників і це не буде Геннадій Головкін. Третій бій Альварес - Головкін відбудеться не раніше 2021 року», - написав інсайдер Майк Коппінджер.

Нагадаємо, що Дерев'янченко поступився у поєдинку за вакантний титул IBF в середній вазі саме Головкіну. Рівний бій в жовтні минулого року останній виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше тренер Сауля Альвареса заявив, що до кінця року його підопічний має намір провести два бої. Крім вересня, мексиканець може вийти на ринг в грудні.

Джерело: Sport.ua