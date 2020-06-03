Шевченко, Харлан, Світоліна та інші. Українські спортсмени підтримали протести у США



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Еліна Світоліна підтримала акцію разом із коханим, французьким тенісистом Ґаелем Монфісом Фото із соцмереж

Наші атлети долучилися до всесвітнього флеш-мобу

Світова спортивна спільнота активно долучилася до челленджу #blackouttuesday, на знак солідарності з протестувальниками, які чинять в американських містах погроми після того, як поліцейський вбив чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

При цьому вбивство сприймають не як побутове, а як таке, що вчинене на расистському підґрунті.

Як наслідок, всі, хто приєднується до #blackouttuesday, ставлять собі на сторінку чорний квадрат і підписують його згадуваним гештеґом.

Серед українських спортовців до акції долучилися тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко, олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна, ще одна тенісистка Марта Костюк, боксер Іван Редкач.

Раніше повідомлення на підтримку протестів написав дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк, який при цьому відзначив, що в Україні ситуація з проявами расизму значно ліпша, ніж у США.