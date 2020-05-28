Один із нападників на Сергія Стерненка фотографувався з Василем Ломаченком



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Боксери Олександр Ісайкул і Василь Ломаченко. Свого нападника на фото виділив Сергій Стерненко Фото - Фейсбук Сергія Стерненка

Один із нападників на Сергія Стерненка фотографувався з Василем Ломаченком

Олександр Ісайкул, один із нападників на громадського активіста Сергія Стерненка, свого часу фотографувався з чемпіоном світу з боксу в легкій вазі Василем Ломаченком.

Цією світлиною поділився сам Стерненко. І прокоментував її так: «Виконавцю замаху на мене, майстру спорту з боксу Олександру Ісайкулу, який більше року тому втік з України, повідомили про підозру в хуліганстві (!). Минуло більше місяця. Адвокат Портнова пішов у суд оскаржувати ту підозру. А за цей місяць Ісайкула навіть не оголосили у розшук. Замовників же взагалі ніхто не шукає».

Нагадаємо, що Ісайкул зі своїм другом Іваном Кузнєцовим здійснили третій за ліком напад на Стерненка. Це сталося 24 травня 2018 в Одесі, коли Сергій повертався додому разом із дівчиною Наталею Усатенко. Мешканця Чорноморська на Одещині Кузнєцова Стерненко при самозахисті смертельно поранив ножем. Ісайкул зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією, проте його навіть не допитали. Згодом нападника поліція відпустила, він у справі проходив як свідок, а незабаром втік з України.