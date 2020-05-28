Володимиру Кличку вернули всі чемпіонські пояси



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Володимир Кличко був чемпіоном за трьома версіями Фото - АР

«Ремені» з 1 червня потраплять у Музей братів Кличків

Легенді світового боксу Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси, які він втратив у 2015 році в бою з британцем Тайсоном Ф’юрі. Поразка рішенням суддів вартувала українцеві титулів за версіями WBA Super (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Згідно з регламентом боксерський федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси знаходяться у супервайзера, який після оголошення результату бою віддає їх старому або новому чемпіонові.

Вночі 28 листопада 2015 року після завершення поєдинку «ремені» опинилися у Тайсона Ф'юрі. Але потім усі три світові боксерські організації замовили і прислали британцеві нові, а українцеві повернули «його» пояси. Такий символічний крок федерацій був свого роду визнанням заслуг Володимира перед світовим професійним боксом.

Вже 1 червня ці чемпіонські пояси з'являться в Києві в музеї Кличків на НСК «Олімпійський», який в цю дату відсвяткує шестиріччя з дня свого відкриття.