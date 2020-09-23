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    «Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках

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    Склад чернігівської команди на одному з поєдинків внутрішнього чемпіонату&nbsp; - «Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках
    Склад чернігівської команди на одному з поєдинків внутрішнього чемпіонату 
    Telegram Десни

    Команді не допоможе Філліпов, який вчора перебрався в чемпіонат Бельгії

    Чернігівська «Десна» оголосила склад з 22 футболістів, який відправився на матч з німецьким «Вольфсбургом» в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє Telegram-канал клубу.

    У заявці не виявилося форварда Олександра Філіппова, про трансфер якого вчора оголосив бельгійський «Сент-Трюйден», а також орендованого у «Шахтаря» Михайла Мудрика.

    До Німеччини відправилися:  

    • Воротарі: Паст, Литовка
    • Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня
    • Півзахисники: Огіря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицький, Гуцуляк, Старенький
    • Форварди: Хльобас, Будківський, Дегтярьов, Шевцов.

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    «Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках
    «Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках
    «Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках

    Зазначимо, що «Вольфсбург» прийматиме «Десну» завтра, 24 вересня.

    Зауважимо також, «Десна» вперше в історії виступить на євроарені. Суперником команди Олександра Рябоконя стане грізний «Вольфсбург», який минулого сезону виступав у плей-офф Ліги Європи та посів сьоме місце в німецькій Бундеслізі.

    «Вольфсбург» почав свою єврокубкову історію із сезону 1998-99 років, але жодного разу не здобував європейський трофей. Загалом клуб десять разів брав участь у єврокубках – п’ять у Кубку Інтертото, двічі у Кубку УЄФА, двічі у Лізі чемпіонів та одного разу у Лізі Європи.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Десна» Пилип Будківський Олександр Рябоконь Владислав Огіря ФК «Вольфсбурґ» Дмитро Хльобас
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