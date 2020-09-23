«Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Склад чернігівської команди на одному з поєдинків внутрішнього чемпіонату Telegram Десни

Команді не допоможе Філліпов, який вчора перебрався в чемпіонат Бельгії

Чернігівська «Десна» оголосила склад з 22 футболістів, який відправився на матч з німецьким «Вольфсбургом» в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє Telegram-канал клубу.

У заявці не виявилося форварда Олександра Філіппова, про трансфер якого вчора оголосив бельгійський «Сент-Трюйден», а також орендованого у «Шахтаря» Михайла Мудрика.

До Німеччини відправилися:

Воротарі: Паст, Литовка

Паст, Литовка Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня

Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня Півзахисники: Огіря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицький, Гуцуляк, Старенький

Огіря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицький, Гуцуляк, Старенький Форварди: Хльобас, Будківський, Дегтярьов, Шевцов.

Зазначимо, що «Вольфсбург» прийматиме «Десну» завтра, 24 вересня.

Зауважимо також, «Десна» вперше в історії виступить на євроарені. Суперником команди Олександра Рябоконя стане грізний «Вольфсбург», який минулого сезону виступав у плей-офф Ліги Європи та посів сьоме місце в німецькій Бундеслізі.

«Вольфсбург» почав свою єврокубкову історію із сезону 1998-99 років, але жодного разу не здобував європейський трофей. Загалом клуб десять разів брав участь у єврокубках – п’ять у Кубку Інтертото, двічі у Кубку УЄФА, двічі у Лізі чемпіонів та одного разу у Лізі Європи.