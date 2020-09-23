«Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках
Команді не допоможе Філліпов, який вчора перебрався в чемпіонат Бельгії
Чернігівська «Десна» оголосила склад з 22 футболістів, який відправився на матч з німецьким «Вольфсбургом» в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє Telegram-канал клубу.
У заявці не виявилося форварда Олександра Філіппова, про трансфер якого вчора оголосив бельгійський «Сент-Трюйден», а також орендованого у «Шахтаря» Михайла Мудрика.
До Німеччини відправилися:
- Воротарі: Паст, Литовка
- Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня
- Півзахисники: Огіря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицький, Гуцуляк, Старенький
- Форварди: Хльобас, Будківський, Дегтярьов, Шевцов.
Зазначимо, що «Вольфсбург» прийматиме «Десну» завтра, 24 вересня.
Зауважимо також, «Десна» вперше в історії виступить на євроарені. Суперником команди Олександра Рябоконя стане грізний «Вольфсбург», який минулого сезону виступав у плей-офф Ліги Європи та посів сьоме місце в німецькій Бундеслізі.
«Вольфсбург» почав свою єврокубкову історію із сезону 1998-99 років, але жодного разу не здобував європейський трофей. Загалом клуб десять разів брав участь у єврокубках – п’ять у Кубку Інтертото, двічі у Кубку УЄФА, двічі у Лізі чемпіонів та одного разу у Лізі Європи.