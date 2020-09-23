Суперник «Колоса» по Лізі Європи продав найкращого бомбардира клубу



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Чолак виграв два Кубка Хорватії із «Рієкою» Twitter ПАОКа

Хорватський нападник пішов на підвищення

Хорватська «Рієка», яка є суперником «Колоса» з Ковалівки по третьому кваліфікаційному раунду Ліги Європи продала одного зі своїх лідерів – Антоніо Чолака. Про це повідомляє сайт грецького клубу.

Німецький 27-річний форвард Антоніо Чолак став гравцем грецького «ПАОКа». За новий клуб форвард виступатиме під 25 номером.

Контракт футболіста з грецьким клубом підписаний на чотири роки. За даними видання Transfermarkt, перехід хорватського нападника обійшовся у 3 млн євро.

27-річний форвард виступав на батьківщині за «Рієку» і в 90 іграх забив 51 м'яч.

Крайнього сезону футболіст був беззаперечним лідером хорватської команди за кількістю забитих голів. В його активі 20 голів в хорватській першості в 32 матчах сезону 2019-20 років. З цим показником форвард увійшов до трійки кращих бомбардирів усього чемпіонату, а у найближчих конкурентів по «Рієці» - Роберта Муріча та Александера Гордона, було по шість забитих м’ячів.

Зауважимо, що 24 вересня «Рієка» поміряється силами з «Колосом». Переможець одноматчевого протистояння вийде у плей-офф кваліфікації.

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