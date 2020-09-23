Наставник «Гента» назвав «Динамо» фаворитом перед протистоянням в Лізі чемпіонів



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Де Декер відзначив неймовірну вмотивованість власних підопічних

Головний тренер бельгійського «Гента» Вім Де Декер поділився очікуваннями від першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів із київським «Динамо», який відбудеться сьогодні в Генті.

Спеціаліст підкреслив, що бельгійській команді необхідно більше працювати над реалізацією власних моментів.

«У мене таке відчуття, що гравці все більше пишуть нашу нову історію. Ми створили багато моментів у минулих матчах, тепер потрібно більше працювати над реалізацією. Це багато в чому пов'язано з довірою з боку тренерського штабу. Футболісти живуть такими матчами, як із «Динамо». Це колосальний досвід. Будь-який футболіст хоче грати якомога більше. Зараз ми в кроці від групового етапу Ліги чемпіонів. Хлопці неймовірно мотивовані», - наголосив коуч.

Також Де Векер заявив, що на папері фаворитом протистояння виступає «Динамо».

Примітно, що «Динамо» впевнено перемогло «Гент» у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2010/11. Це був дебют бельгійського клубу в головному єврокубку. На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського кияни виграли 3:0, а потім розвинули успіх в Бельгії - 3:1.

Джерело: УЄФА