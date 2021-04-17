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    «Динамо» б’є «Шахтар» на «Олімпійському»

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    Кияни повели в рахунку у грі з донеччанами - «Динамо» б’є «Шахтар» на «Олімпійському»
    Кияни повели в рахунку у грі з донеччанами
    Фото з відкритих джерел

    У Києві проходить центральний матч чемпіонату України

    Донецький «Шахтар» щосили намагається здобути перемогу над «Динамо» і скоротити 7-очковий відрив у турнірній таблиці. По першому тайму можна сказати що гра рівна. «Гірники» частіше володіли м’ячем, а кияни більше уваги приділяли захисту. Особливо небезпечних моментів поки що не було. Зате є кілька попереджень. Обидва заробив Артем Беседін. За фоли проти нього «жовті» картки отримали Микола Матвієнко та Валерій Бондар.

    «Динамо» в атаках було гостріше, і свого досягло. Андрієвський заробив пенальті, який реалізував Де Пена – 0:1 після першого тайму.

    У турі зафіксована низка неочікуваних результатів. Третя команда чемпіонату «Зоря» несподівано поступилася з великим рахунком одному з переслідувачів «Ворсклі» - 4:2. Хет-трик записав на себе Владислав Кулач, який вийшов у лідери голеадорів Прем’єр-ліги.

    Першу перемогу в останніх п’яти матчах здобув «Минай». Причому закарпатці переграли не кого-небудь, а «Десну», яка веде боротьбу за право зіграти наступного сезону в єврокубках. У цьому матчі два голи забив Анатолій Нурієв. «Минай» залишив останню сходинку в турнірній таблиці.

    Ще один клуб з підвалин турнірної таблиці «Львів» здобув другу перемогу під керівництвом Анатолія Безсмертного. Його команда взяла гору над «Олександрією» - 3:1.

    Теги: Нормандський формат ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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