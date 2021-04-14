На матч «Шахтар» – «Динамо» призначили суддю-майстра свистка і перегляду відео

Катерина Монзуль працюватиме на центральній зустрічі другого кола чемпіонату країни

Матч 22 туру між «Шахтарем» і «Динамо» дасть відповідь, чи житиме чемпіонська інтрига до останніх турів. Наразі кияни випереджають донеччан на 7 очок, і навіть у разі нічиєї зможуть приймати поздоровлення з перемогою в Прем’єр-лізі.

Гру обслуговуватиме жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. Нещодавно харків’янка перша з жінок відсудила відбірний матч чемпіонату світу в європейській зоні, раніше працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів і фіналі чемпіонату світу. Вона досить кваліфікований арбітр, але дуже часто бігає до системи VAR, де переглядає спірні моменти. Це впливає на ритм гри, але коли Монзуль на полі, то футболісти рідше отримують попередження. Ведуть себе коректніше і надто не сперечаються, коли арбітриня дістає «жовті» картки.

Головним арбітром VAR призначено Миколу Балакіна.

Гра «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 17 квітня на НСК «Олімпійській». Початок – о 19:30.

Зазначимо, що в разі поразки «Шахтаря», до нього впритул може наблизитися «Зоря». Тож для «гірників» ця гра дає шанс не лише залишитися в боротьбі за «золоті» нагороди, а й закріпитися на другій позиції.