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    Перед матчем з «Динамо» «Шахтар» вигнав лідера з команди

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    Тайсон свого досяг і повертається до Бразилії - Перед матчем з «Динамо» «Шахтар» вигнав лідера з команди
    Тайсон свого досяг і повертається до Бразилії
    Фото з відкритих джерел

    Тайсон залишає табір гірників до завершення контракту

    Серіал з переходом колишнього капітана «Шахтаря» Тайсона в бразильський «Інтернасьонал» завершується. «Гірники» не будуть маринувати півзахисника в другій команді через демарш футболіста в грі 1/8 фіналу Ліги Європи, й досроково розірвуть з ним контракт.

    Як повідомляє бразильське видання UOL, «Шахтар» готовий безкоштовно відпустити Тайсона в «Інтернасьонал», з яким у гравця вже є усна домовленість.

    Відзначається, що перехід буде оформлений в найближчі тижні. Контракт сторони підпишуть до літа 2023 року, а Тайсон, порівняно з «Шахтарем» втратить у зарплаті.

    Тим часом «гірники» продовжують підготовку до матчу з «Динамо» в 22 турі чемпіонату України. В грі, крім Тайсона, не зіграють травмовані Євген Коноплянка та Ісмаїлі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тайсон
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