Київ проти Донецька: «Динамо» перед «Шахтарем» підтримало «Сокіл» у фіналі з «Донбасом»

У футболі та хокеї визначаються переможці національних чемпіонатів

Сьогодні, 16 квітня, в Дружківці київський «Сокіл» та «Донбас» проведуть перший матч фінальної серії до чотирьох перемог Української хокейної ліги. Столична команда тільки цього сезону повернула собі професіональний статус, але на досягнутому зупинятися не збираються. «Донбас», звичайно, фаворит, але поки що тільки на папері. В регулярному чемпіонаті, нагадаємо, кияни посіли третє місце, тоді як донеччани стали переможцями.

Напередодні гри футболісти «Динамо», котрі в суботу, 17 квітня, зіграють з «Шахтарем», від результату гри з яким буде залежати, коли кияни стануть переможцями Прем’єр-ліги, записали ролик, у якому висловили повну підтримку «Соколу» у фінальній серії.

Матч «Донбас» - «Сокіл» 16 квітня розпочнеться о 18:00, «Шахтар» і «Динамо» вийдуть на поле «Олімпійського» 17 квітня о 19:30.