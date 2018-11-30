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    «Динамо» буде «сіяним» на жеребкуванні плей-офф Ліги Європи

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    «Динамо» буде «сіяним» на жеребкуванні плей-офф Ліги Європи

    «Сіяні» команди матч-відповідь на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи проведуть на домашньому стадіоні

    13 команд забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги Європи після перших матчів 5-го туру групового раунду.

    «Динамо» Київ, «Бетіс», «Фенербахче», «Зальцбург», «Спортинг» і «Зеніт» пройшли далі за підсумками 5-го туру.

    «Арсенал», «Челсі», «Баєр», «Айнтрахт», «Лаціо», загребське «Динамо» і «Цюріх» пробилися в 1/16 фіналу вже після 4-го туру.

    12 переможців груп і чотири кращі клуби, що зайняли третє місце у Лізі чемпіонів, отримають на жеребкуванні плей-офф статус «сіяних».

    «Динамо» буде «сіяним», як і «Ред Булл», «Зеніт», «Динамо» Загреб, «Арсенал», «Айнтрахт» і «Челсі».

    Серед «несіяних» поки відомо, що це будуть «Фенербахче», «Спортинг» і «Лаціо».

    Також поки невідомо, який статус отримають «Баєр», «Бетіс» і «Цюріх», які ще не забезпечили собі певне місце в групі.

    «Сіяні» команди матч-відповідь на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи проведуть на домашньому стадіоні.

    Як відомо, у п'ятому турі групових турнірів єврокубків очки для України до таблиці коефіцієнтів УЄФА заробили «Шахтар», який у Лізі чемпіонів здолав опір «Гоффенгайму», та «Динамо», яке в Лізі Європи перемогло «Астану».


    Джерело: Tribuna.com

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