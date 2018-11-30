Україна додала чотири бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але залишилася на 9-й позиції



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Більше того, відстань від сусіда трохи збільшилася

У п'ятому турі групових турнірів єврокубків очки для України до таблиці коефіцієнтів УЄФА заробили «Шахтар», який у Лізі чемпіонів здолав опір «Гоффенгайму», та «Динамо», яке в Лізі Європи перемогло «Астану».

Ці чотири очки дозволили поповнити скарбничку асоціації на 0,8 бала.

Утім, на жаль, Бельгія зусиллями «Стандарда», «Андерлехту», «Брюгге» та «Генка» здобула 1,0 бал, тому ми залишилися на дев'ятій позиції, більше того, відстань від сусіда трохи збільшилася, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Загалом «Динамо» тепер уже має 10 очок, «Шахтар» - вісім (чотири з них — бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів), «Ворскла» здобула два пункти, «Зоря» та «Маріуполь» - по півтора (у сумі — 23).

Нагадаємо, що після реформи й сьома, й восьма, й дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках.

А саме - участь п’ятьох клубів: двох - у Лізі чемпіонів (один - у груповому раунді, один - у третьому кваліфікаційному) і трьох - у Лізі Європи (один - у груповому раунді, один - у третьому кваліфікаційному й один - у другому кваліфікаційному).

А от 10-а позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше), 11-а ж уже не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/2021.