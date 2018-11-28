Ліга чемпіонів. «Гоффенгайм» - «Шахтар» 2:3. Чемпіон України збільшив свої шанси на вихід у плей-офф

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шахтар» у компенсований час вирвав перемогу у «Гоффенгайма» Фото: ФК Шахтар

«Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм»

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів справи у «Шахтаря» явно не найкращі. Група у донецького клубу доволі рівна за класом, виділяється лише «Манчестер Сіті», який і підтвердив статус фаворита, а гірники в компанії з «Ліоном» та «Гоффенгаймом» влаштували боротьбу за друге місце.

До матчу проти німецької команди у 5-му турі саме у чемпіона України були найгірші справи у групі. Проте, не дивлячись на всі невдачі, «Шахтар» все ще претендує на вихід з групи. Цікаво, що у такій важливій зустрічі на виїзді проти «Гоффенгайма» Паулу Фонсека вирішив провести експеримент і зіграти з тактикою у три захисника.

Але на це були причини, адже через травму вилетів один з основним центральних захисників клубу Ярослав Ракицький. Досі не відновився лідер півзахисту Марлос, травмований Фернандо - проблем вистачає. Місце у захисті зайняли Ісмаїлі, Кривцов і молодий Данченко, для якого це взагалі став дебютний матч у Лізі чемпіонів.

Щодо самого матчу, то почався він для чемпіона України краще нікуди. Хоча господарі поля помітно володіли перевагою у володінні м'ячем, вони першими і пропустили. «Шахтарю» вистачило двох хвилин ігрового часу, аби забити два швидких голи у ворота німецького клубу.

На 14-й хвилині Ісмаїлі накрутив суперника на лівому фланзі, змістився в центр, обігрався в стінку з Тайсоном, після чого з гострого кута пробив зовнішньою стороною стопи. Від ноги захисника сфера влетіла точно в дальній кут воріт Бауманна. Вже через дві хвилини донецький клуб упіймав «Гоффенгайм» на контратаці: це Мораес зачепився за м'яч в центрі поля і вирізав чудовий пас на хід Тайсону, який вискочив один на один з голкіпером і спокійно переграв того, пробивши в дальній кут.

Фото: ФК Шахтар

Ну здавалося, куди краще? Але німецькі клуби славляться своїм характером, що «Гоффенгайм» і довів ще до перерви. Вже через хвилину після голу Тайсона рахунок скоротив Крамарич, який технічно перекинув П'ятова. Хочолава намагався вибити м'яч в падінні через себе вже на лінії воріт, однак загрозу нівелювати не зміг.

«Шахтар» глибше сів в оборону, однак вона не витримала натиск суперника, який ставав ще потужніше. У підсумку за 5 хвилин до перерви німецький клуб забив другий гол: Кадержабек пройшов по флангу і прострілив у карний на Салаї. Удар форварда заблокував Кривцов, але м'яч відскочив точно на Цубера, який від 11-метрової позначки відправив головою м'яч у сітку воріт П'ятова.

Першу половину другого тайму команди провели доволі рівно, хоча німці і продовжували більше володіти м'ячем. «Шахтар» відповідав контратаками, однак до справжньої небезпеки справа біля воріт Бауманна не доходила. На 60-й хвилині господарі поля залишилися в меншості: Салаї лише за якусь хвилину примудрився заробити дві жовті картки і залишив свою команду у десятьох.

Втім, це особливо не завадило господарям поля діяти першим номером. Через десять хвилин після вилучення Салаї Цубер з-за меж карного влучив у поперечку воріт П'ятова, який лише поглядом проводжав м'яч. Донецький клуб відповів ударом від дебютанта Данченка, який після пасу від Майкона запустив сферу точно в руки Бауманну.

Справжні гойдалки у матчі почалися за 11 хвилин до завершення основного часу: на 79-й хвилині Нелсон виконав простріл з лівого флангу уздовж воріт. М'яч заметушився у карному донецького клубу і прилетів до Шульца, якому не заважав ніхто пробивати з десяти метрів, але він примудрився пробити повз ворота.

Фото: ФК Шахтар

Через дві хвилини вже сам Нелсон після прострілу Кадержабека на 11-метрову позначку відправив шкіряного поруч зі стійкою. На 82-й хвилині «Шахтар» відповів своєю атакою, яка завершилася пострілом у стійку від Тайсона. Через хвилину Ісмаїлі з гострого кута пробивав у дальню дев'ятку, але якимось дивом встиг виставити руку Бауманн і відбив снаряд в сторону.

Донецький клуб відчув, що може вирвати таку потрібну перемогу. На 90-й хвилині Майкон у дотик після прострілу Ісмаїлі вдруге за матч перевірив стійку воріт німецького клубу. Арбітр компенсував чотири хвилини, які і вирішили переможця матчу: Ісмаїлі увірвався на швидкості у карний і виконав простріл на лінію воротарського. Там підхопив м'яч Тайсон, розвернувся і майстерно поклав снаряд у дальній нижній кут воріт Бауманна.

У підсумку більше команди не забивали, хоча переграли ще хвилини чотири. 3:2 на користь «Шахтаря», який тепер має непогані шанси вийти у плей-офф турніру з другого місця. У паралельному матчі «Ліон» зіграв з «Манчестер Сіті» 2:2. Тепер доля другого місця буде вирішуватися в очному протистоянні французького і українського клубів у 6-му турі.

Ліга чемпіонів з футболу

Матч 5-го туру

«Гоффенгайм» (Німеччина) - «Шахтар» (Україна) 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - Ісмаїлі (14), 0:2 - Тайсон (16), 1:2 - Крамарич (40), 2:2 - Цубер (40), 2:3 - Тайсон (90+2)

«Гоффенгайм»: Бауманн, Нордтвейт (Гріллич, 84), Фогт, Бічакчич, Шульц (Гріфо, 84), Демірбай, Цубер (Нелсон, 77), Кадержабек, Бельфоділь, Салаї, Крамарич

«Шахтар»: П'ятов, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Данченко (Бутко, 90), Коваленко (Дентіньо, 85), Степаненко (Алан Патрік, 77), Тайсон, Майкон, Матвієнко, Мораес

Попередження: Степаненко (37), Салаї (58), Матвієнко (68), Фогт (89), Кривцов (90), Данченко (90), П'ятов (90), Демірбай (90)

Вилучення: Салаї (59)