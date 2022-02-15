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    «Динамо» дізналося суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

    Матч&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;&laquo;Спортінг&raquo; відбудеться 1 або 2 березня - «Динамо» дізналося суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
    Матч «Динамо» – «Спортінг» відбудеться 1 або 2 березня
    фото: ФК «Динамо»

    Кияни зустрінуться з португальським «Спортінгом»

    У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На цій стадії молодь «Динамо» зустрінеться з лісабонським «Спортінгом». Гра відбудеться в Києві 1 або 2 березня. Протистояння цієї стадії складатимуться з одного поєдинку.

    В разі виходу до чвертьфіналу динамівці зустрінуться з переможцем пари «Мідтьюлланд»/«Бенфіка» та проведуть чвертьфінальний матч також на домашньому полі 15/16 березня. Про це повідомляє сайт київського клубу. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у Ньоні.

    Пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:

    «Ліверпуль» – «Генк»

    «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид

    АЗ «Алкмар» – «Ювентус»

    «Динамо» Київ – «Спортинг»

    «Манчестер Юнайтед» – «Боруссія» Дортмунд

    «Жиліна» - «Зальцбург»

    «Парі Сен-Жермен» - «Севілья»

    «Мідтьюлланд» - «Бенфіка»

    Пари 1/4 фіналу:

    АЗ «Алкмар»/«Ювентус» – «Ліверпуль»/«Генк»

    «Парі Сен-Жермен»/«Севілья» – «Жиліна»/«Зальцбург»

    «Динамо» Київ/«Спортинг» – «Мідтьюлланд»/«Бенфіка»

    «Манчестер Юнайтед»/«Боруссія» Дортмунд – «Реал» Мадрид/«Атлетико» Мадрид

    Пари 1/2 фіналу:

    Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

    Переможець чвертьфіналу 4 – Переможець чвертьфіналу 2

    Фінал:

    Переможець півфіналу 2 – Переможець півфіналу 1

    В 1/16 фіналу, нагадаємо, «Динамо» взяло гору над «Депортиво».

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    Теги: УЄФА Манчестер парі Мадрид
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    «Динамо» дізналося суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА