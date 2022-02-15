«Динамо» дізналося суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Кияни зустрінуться з португальським «Спортінгом»

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На цій стадії молодь «Динамо» зустрінеться з лісабонським «Спортінгом». Гра відбудеться в Києві 1 або 2 березня. Протистояння цієї стадії складатимуться з одного поєдинку.

В разі виходу до чвертьфіналу динамівці зустрінуться з переможцем пари «Мідтьюлланд»/«Бенфіка» та проведуть чвертьфінальний матч також на домашньому полі 15/16 березня. Про це повідомляє сайт київського клубу. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у Ньоні.

Пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:

«Ліверпуль» – «Генк»

«Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид

АЗ «Алкмар» – «Ювентус»

«Динамо» Київ – «Спортинг»

«Манчестер Юнайтед» – «Боруссія» Дортмунд

«Жиліна» - «Зальцбург»

«Парі Сен-Жермен» - «Севілья»

«Мідтьюлланд» - «Бенфіка»

Пари 1/4 фіналу:

АЗ «Алкмар»/«Ювентус» – «Ліверпуль»/«Генк»

«Парі Сен-Жермен»/«Севілья» – «Жиліна»/«Зальцбург»

«Динамо» Київ/«Спортинг» – «Мідтьюлланд»/«Бенфіка»

«Манчестер Юнайтед»/«Боруссія» Дортмунд – «Реал» Мадрид/«Атлетико» Мадрид

Пари 1/2 фіналу:

Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

Переможець чвертьфіналу 4 – Переможець чвертьфіналу 2

Фінал:

Переможець півфіналу 2 – Переможець півфіналу 1

В 1/16 фіналу, нагадаємо, «Динамо» взяло гору над «Депортиво».