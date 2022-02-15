«Динамо» дізналося суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Кияни зустрінуться з португальським «Спортінгом»
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На цій стадії молодь «Динамо» зустрінеться з лісабонським «Спортінгом». Гра відбудеться в Києві 1 або 2 березня. Протистояння цієї стадії складатимуться з одного поєдинку.
В разі виходу до чвертьфіналу динамівці зустрінуться з переможцем пари «Мідтьюлланд»/«Бенфіка» та проведуть чвертьфінальний матч також на домашньому полі 15/16 березня. Про це повідомляє сайт київського клубу. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у Ньоні.
Пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:
«Ліверпуль» – «Генк»
«Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид
АЗ «Алкмар» – «Ювентус»
«Динамо» Київ – «Спортинг»
«Манчестер Юнайтед» – «Боруссія» Дортмунд
«Жиліна» - «Зальцбург»
«Парі Сен-Жермен» - «Севілья»
«Мідтьюлланд» - «Бенфіка»
Пари 1/4 фіналу:
АЗ «Алкмар»/«Ювентус» – «Ліверпуль»/«Генк»
«Парі Сен-Жермен»/«Севілья» – «Жиліна»/«Зальцбург»
«Динамо» Київ/«Спортинг» – «Мідтьюлланд»/«Бенфіка»
«Манчестер Юнайтед»/«Боруссія» Дортмунд – «Реал» Мадрид/«Атлетико» Мадрид
Пари 1/2 фіналу:
Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3
Переможець чвертьфіналу 4 – Переможець чвертьфіналу 2
Фінал:
Переможець півфіналу 2 – Переможець півфіналу 1
В 1/16 фіналу, нагадаємо, «Динамо» взяло гору над «Депортиво».
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