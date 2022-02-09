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    «Динамо» в божевільному матчі з лотереєю вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

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    &laquo;Динамо&raquo; у важкому матчі здолало &laquo;Депортиво&raquo; - «Динамо» в божевільному матчі з лотереєю вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

    «Динамо» у важкому матчі здолало «Депортиво»

    фото з відкритих джерел

    Кияни на виїзді здолали міцний іспанський «Депортиво»

    Юнаки київського «Динамо» першими розпочали футбольний сезон. В 1/6 фіналу Юнацької Ліги УЄФА (U-19) вони зустрічалися з іспанським «Депортиво» і змогли взяти гору.

    Під час зустрічі «Динамо» довелося двічі відіграватися. На гол Нахери вже на початку зустрічі відповів 17-річний Антон Царенко, який зорієнтувався під час відскоку від штанги і головою відправив м’яч у сітку воріт.

    Потім намудрив Денис Ігнатенко. Воротар дебютував у турнірі, і брак досвіду дався взнаки. Він довго обробляв м’яч, а коли вирішив його вибити в поле, то вже було пізно. Нападник у стрибку встиг проштовхнути м’яч у ворота.

    Така прикрість не дуже засмутила киян. Вони вийшли перемагати і вже в першому таймі отримали чисельну перевагу. Це Рубен Лопес отримав два попередження і залишив поле.

    «Динамо» зрівняло рахунок за 15 хвилин до фінального свистка. Дальній удар вийшов у Олександра Яцика – 2:2.

    За Регламентом, на юнацькому рівні команди не грають додаткові тайми, а одразу пробивають 11-метрові. І тут Ігнатенко реабілітувався. Він парирував другий удар іспанців, а потім киянам допомогла ще й поперечина воріт. А Попов, ель-Хамліші й Вівчаренко були влучними.

    Кияни перемогли в серії пенальті і вийшли до 1/8 фіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» в божевільному матчі з лотереєю вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА