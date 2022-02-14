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    Росіянці, яку впіймали на допінгу, дозволили виступити на Олімпіаді

    Камілі Валієвій дозволили виступити на Олімпіаді - Росіянці, яку впіймали на допінгу, дозволили виступити на Олімпіаді
    Камілі Валієвій дозволили виступити на Олімпіаді
    фото з відкритих джерел

    Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію міжнародного олімпійського комітету

    Спортивний арбітражний суд (CAS) допустив 15-річну російську фігуристку Камілу Валієву до Олімпіади-2022 у Пекіні. Апеляції МОК, ISU та ВАДА на тимчасове усунення Валієвої, чий допінг-тест раніше дав позитивний результат, відхилені.

    У прес-релізі CAS зазначається, що рішення допустити Валієву до особистого турніру Олімпіади-2022 прийнято з урахуванням її статусу «захищеної персони» (спортсменці не виповнилося 16 років) та особливого підходу до них, повідомляє «Чемпіонат».

    8 лютого Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) тимчасово відсторонило Валієву, а 9 лютого відмінило усунення. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) подали апеляції на це рішення до спеціального відділення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Пекіні. Панель CAS ухвалила рішення на користь Валієвої. Таким чином, вона зможе виступити у змаганнях одиночниць на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання
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    Росіянці, яку впіймали на допінгу, дозволили виступити на Олімпіаді