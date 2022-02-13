«Челсі» став найсильнішою командою світу

Лондонський клуб переміг у фіналі «Палмейрас»

Лондонський «Челсі» виграв клубний чемпіонат світу з футболу. У фіналі володар європейської Ліги чемпіонів завдав поразки бразильському «Палмейрасу» – 2:1.

В матчі за третє місце «Аль-Ахлі» розгромив «Аль-Хіляль» – 4:0.

Переможець поповнить клубну скарбницю на $5 млн, фіналіст «розбагатіє» на $4 млн, бронзовий призер і той, хто програв у втішному фіналі, отримають по $2,5 і $2 млн в американській валюті відповідно, клуб, який посів п'яте місце — $1,5 млн, шосте — $1 млн і сьоме — $500 тис.