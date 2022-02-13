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    «Челсі» став найсильнішою командою світу

    &laquo;Челсі&raquo; здобув перемогу в додатковий час - «Челсі» став найсильнішою командою світу

    «Челсі» здобув перемогу в додатковий час

    фото з відкритих джерел

    Лондонський клуб переміг у фіналі «Палмейрас»

    Лондонський «Челсі» виграв клубний чемпіонат світу з футболу. У фіналі володар європейської Ліги чемпіонів завдав поразки бразильському «Палмейрасу» – 2:1.

    В матчі за третє місце «Аль-Ахлі» розгромив «Аль-Хіляль» – 4:0.

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    Переможець поповнить клубну скарбницю на $5 млн, фіналіст «розбагатіє» на $4 млн, бронзовий призер і той, хто програв у втішному фіналі, отримають по $2,5 і $2 млн в американській валюті відповідно, клуб, який посів п'яте місце — $1,5 млн, шосте — $1 млн і сьоме — $500 тис.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі
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    «Челсі» став найсильнішою командою світу