«Динамо» на прохання Луческу реконструює клубну базу



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Навчально-тренувальна база київського клубу Світлина - footboom.com

Президент «Динамо» задовільнив прохання 75-річного нового наставника клубу

Головний тренер «Динамо» Київ Мірча Луческу ініціював реконструкцію бази клубу в Конча-Заспі, про це повідомив Telegram-канал «Динамо» Inside.

«Незабаром закипить робота на заміській базі «Динамо». Нове модне футбольне поле (газон зі штучним ворсом 50/50), новий, просторий, сучасний тренажерний зал. Такі зміни замовлені Мірчею Луческу. І прийняті до виконання», - відзначило джерело.

На базі має з’явитися нове поле та новий тренажерний зал.

Примітно, що Луческу очолив команду минулого літа, замінивши Олексія Михайличенка. Під керівництвом фахівця кияни вже обіграли донецький «Олімпік» (4:1) в першому турі чемпіонату України, а потім перемогли «Шахтар» (3:1) в матчі за Суперкубок.

Додамо також, у наступному турі Української Прем’єр-ліги «Динамо» зіграє із чернігівською «Десною» 11 вересня на НСК «Олімпійський».