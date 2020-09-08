  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» на прохання Луческу реконструює клубну базу

    • Розсилка
    <p>Навчально-тренувальна база київського клубу</p> - «Динамо» на прохання Луческу реконструює клубну базу

    Навчально-тренувальна база київського клубу

    Світлина - footboom.com

    Президент «Динамо» задовільнив прохання 75-річного нового наставника клубу

    Головний тренер «Динамо» Київ Мірча Луческу ініціював реконструкцію бази клубу в Конча-Заспі, про це повідомив Telegram-канал «Динамо» Inside.

    «Незабаром закипить робота на заміській базі «Динамо». Нове модне футбольне поле (газон зі штучним ворсом 50/50), новий, просторий, сучасний тренажерний зал. Такі зміни замовлені Мірчею Луческу. І прийняті до виконання», - відзначило джерело.

    На базі має з’явитися нове поле та новий тренажерний зал.

    Примітно, що Луческу очолив команду минулого літа, замінивши Олексія Михайличенка. Під керівництвом фахівця кияни вже обіграли донецький «Олімпік» (4:1) в першому турі чемпіонату України, а потім перемогли «Шахтар» (3:1) в матчі за Суперкубок.

    Додамо також, у наступному турі Української Прем’єр-ліги «Динамо» зіграє із чернігівською «Десною» 11 вересня на НСК «Олімпійський».

    Читайте також: Футболіст збірної Італії вдруге за рік порвав зв’язку коліна.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» ФК «Десна» Мірча Луческу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ