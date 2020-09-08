Хорватський тренер «Динамо»: Луческу – явище, йому 75 років, а він одначе отримує мільйонні контракти



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Оґнєн Вукоєвіч переймає досвід Луческу Світлина - Nacional.hr

Оґнєн Вукоєвіч у захваті від перших тижнів співпраці з румунським містером

Колишній гравець збірної Хорватії з футболу Оґнєн Вукоєвіч розкрив подробиці переходу в київське «Динамо», де він вже виграв Суперкубок України на посаді помічника тренера. Надодачу до роботи в Україні, Вукоєвіч залишався наставником збірної Хорватії до 20 років та скаутом головного тренера національної команди Хорватії Златко Даліча.

«Мій переїзд до Києва відбувався швидко, я повинен був прийняти рішення, чи приймати пропозицію з України, - каже Оґнєн в інтерв’ю Nacional.hr. – Повинен подякувати президенту Хорватської федерації футболу Давору Шукеру та виконавчому директору Маріану Кустічу, які весь час були на зв'язку з київським «Динамо». Вони дійшли висновку, що я зможу поєднувати нову роботу в Києві з тренерством у молодіжній збірній Хорватії та надалі розвідувати суперників національної збірної Хорватії. На щастя, інтереси клубу та збірної не перетинаються».

Вукоєвіч каже, що роботу в «Динамо», за яке він з перервами виступав з 2008-го по 2015 роки, йому запропонував особисто власник клубу Ігор Суркіс.

«У мене були з ним коректні стосунки як у гравця, - каже хорват. – Важливо, що Ігор, а також його брат Григорій, який є почесним президентом УЄФА, мають відмінні стосунки з керівництвом Хорватської футбольної асоціації, тому вони домовились про все, адже моя участь та робота з одним із найкращих світових тренерів допомагає хорватському футболу».

Також Вукоєвіч поділився першими враженнями від співпраці з новим наставником «Динамо» Мірчею Луческу.

«За ці 20 днів свого перебування на посаді помічника тренера я зрозумів, чому Луческу – чудовий тренер, - каже Оґнєн. – Ми працювали щодня і готувалися до гри за Суперкубок проти «Шахтаря». Було багато травмованих гравців, але Луческу вдалося за такий короткий час прищепити гравцям виграшний менталітет. Ця людина – просто явище, йому 75 років, але він одначе отримує мільйонні контракти. Загалом його від’їзд із «Шахтаря» через 13 років буквально сколихнув Україну. Проте справжню істерику спричинило його рішення очолити «Динамо». Я маю честь вчитися у такого тренера.

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