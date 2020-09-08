Футболіст збірної Італії вдруге за рік порвав зв'язку коліна



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У 2018 році в юнацькій збірній Італії Дзаньоло завоював срібні медалі юнацького чемпіонату Європи Twitter Роми

2020 рік став напрочуд невдалим для спортивної кар’єри Дзаньоло

Півзахисник «Роми» і збірної Італії Ніколо Дзаньоло отримав важку травму в матчі другого туру групового етапу Ліги націй проти національної команди Нідерландів (1:0), повідомляє сайт «Роми».

Дзаньоло був змушений покинути поле за кілька хвилин до перерви в грі на «Амстердам Арені». МРТ підтвердило, що у гравця був повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

За даними «Роми», дев’ятого вересня на гравця очікує операція.

Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart.



L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Таким чином, 21-річний спортсмен пропустить мінімум півроку. За 2020 рік пошкодження для нього стало другим. У січні він отримав аналогічну травму на іншому коліні і пропустив сім місяців.

Варто відзначити, що Дзаньоло провів сьомий поєдинок у складі національної збірної Італії. У сезоні-2019/20 півзахисник провів 33 матчі, забив вісім голів і зробив три результативні передачі.