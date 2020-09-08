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    Футболіст збірної Італії вдруге за рік порвав зв'язку коліна

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    <p>У 2018 році в юнацькій збірній Італії Дзаньоло завоював срібні медалі юнацького чемпіонату Європи</p> - Футболіст збірної Італії вдруге за рік порвав зв'язку коліна

    У 2018 році в юнацькій збірній Італії Дзаньоло завоював срібні медалі юнацького чемпіонату Європи

    Twitter Роми

    2020 рік став напрочуд невдалим для спортивної кар’єри Дзаньоло

    Півзахисник «Роми» і збірної Італії Ніколо Дзаньоло отримав важку травму в матчі другого туру групового етапу Ліги націй проти національної команди Нідерландів (1:0), повідомляє сайт «Роми».

    Дзаньоло був змушений покинути поле за кілька хвилин до перерви в грі на «Амстердам Арені». МРТ підтвердило, що у гравця був повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

    За даними «Роми», дев’ятого вересня на гравця очікує операція.

    Таким чином, 21-річний спортсмен пропустить мінімум півроку. За 2020 рік пошкодження для нього стало другим. У січні він отримав аналогічну травму на іншому коліні і пропустив сім місяців.

    Варто відзначити, що Дзаньоло провів сьомий поєдинок у складі національної збірної Італії. У сезоні-2019/20 півзахисник провів 33 матчі, забив вісім голів і зробив три результативні передачі.

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