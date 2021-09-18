«Динамо» на сьомій доданій хвилині здолало «Олександрію» в Прем’єр-лізі

Перемогу киянам приніс влучний удар Віктора Циганкова

Чемпіон України «Динамо» ледве не втратив очки в грі восьмого туру чемпіонату України. Кияни приймали «Олександрію» і змогли забити переможний м’яч лише на сьомій доданій хвилині. Колишній динамівець Сергій Рибалка порушив правила на Денису Гармаші в штрафному майданчику, а Віктор Циганков влучно реалізував пенальті.

Перемога дозволила киянам зберегти триочкову перевагу над «Шахтарем», який сьогодні переконливо переміг «Маріуполь» – 5:0.

В інших матчах туру «Колос» здолав на виїзді «Інгулець» - 2:0, «Дніпро-1» переміг «Верес». Раніше «Десна» з мінімальним рахунком взяла гору над «Рухом». Отже, на горі турнірної таблиці нічого не змінилося.