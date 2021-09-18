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    «Динамо» на сьомій доданій хвилині здолало «Олександрію» в Прем’єр-лізі

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    «Динамо» на сьомій доданій хвилині здолало «Олександрію» в Прем’єр-лізі
    Фото з відкритих джерел

    Перемогу киянам приніс влучний удар Віктора Циганкова

    Чемпіон України «Динамо» ледве не втратив очки в грі восьмого туру чемпіонату України. Кияни приймали «Олександрію» і змогли забити переможний м’яч лише на сьомій доданій хвилині. Колишній динамівець Сергій Рибалка порушив правила на Денису Гармаші в штрафному майданчику, а Віктор Циганков влучно реалізував пенальті.

    Перемога дозволила киянам зберегти триочкову перевагу над «Шахтарем», який сьогодні переконливо переміг «Маріуполь» – 5:0.

    В інших матчах туру «Колос» здолав на виїзді «Інгулець» - 2:0, «Дніпро-1» переміг «Верес». Раніше «Десна» з мінімальним рахунком взяла гору над «Рухом». Отже, на горі турнірної таблиці нічого не змінилося.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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    «Динамо» на сьомій доданій хвилині здолало «Олександрію» в Прем’єр-лізі