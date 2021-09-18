Стала відома зарплата Мессі в «Парі Сен-Жермен»

Ліонель Мессі не забив за французький клуб ще жодного гола

В перший рік у французькому клубі нападник отримає 30 млн євро

Французьке видання L'Equipe з посиланням на своє джерело розкрило зарплату аргентинського форварда Ліонеля Мессі в «Парі Сен-Жермен».

Згідно з чинною угодою в перший рік роботи в клубі аргентинець заробить 30 млн євро, зазначено в матеріалі. В наступні два роки сума зросте ще на 10 млн євро завдяки бонусу за лояльність, який Мессі отримає в тому випадку, якщо залишиться в клубі на другий і третій сезони.

«Парі Сен-Жермен» 10 серпня офіційно оголосив про підписання контракту з Ліонелем Мессі. Угода розрахована до 2023 року. Незадовго до цього «Барселона» повідомила, що не змогла підписати новий контракт з Мессі, який виступав в основному складі каталонського клубу з 2004 року.

У складі «Барселони» Мессі десять разів вигравав чемпіонат Іспанії, чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні аргентинець провів за парижан два матчі в усіх турнірах і не відзначився результативними діями.