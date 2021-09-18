Тренер «Баварії» запропонував революційне нововведення в футболі
Нагельсман вважає, що гравцям треба бути в постійному контакті з наставниками
Головний тренер «Баварії» Юліан Нагельсман поділився думкою про технології у футболі і закликав модернізувати його. Він привів у приклад американський футбол, в якому в шоломи гравців вбудовані навушники для комунікації з тренерами.
«В американському футболі далеко просунулися в технічному плані. Квотербеки чують тренерів за допомогою навушників.
Але в нашому футболі занадто багато традиціоналізму, ми не даємо можливості для інновацій. Іноді ми втрачаємо ці можливості. Однак в майбутньому у нас з'являться шанси зробити футбол більш сучасним.
Зараз спілкування тренерів з гравцями обмежене. Але нам воно потрібно. Ми хочемо, щоб в футболках гравців були якісь пристрої, щоб з ними можна було зв'язатися», – цитує Нагельсмана Sport.de.
Раніше нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці.
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