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    Тренер «Баварії» запропонував революційне нововведення в футболі

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    Юліан Нагельсман розуміє, як футбол має розвиватися - Тренер «Баварії» запропонував революційне нововведення в футболі
    Юліан Нагельсман розуміє, як футбол має розвиватися
    Фото з відкритих джерел

    Нагельсман вважає, що гравцям треба бути в постійному контакті з наставниками

    Головний тренер «Баварії» Юліан Нагельсман поділився думкою про технології у футболі і закликав модернізувати його. Він привів у приклад американський футбол, в якому в шоломи гравців вбудовані навушники для комунікації з тренерами.

    «В американському футболі далеко просунулися в технічному плані. Квотербеки чують тренерів за допомогою навушників.

    Але в нашому футболі занадто багато традиціоналізму, ми не даємо можливості для інновацій. Іноді ми втрачаємо ці можливості. Однак в майбутньому у нас з'являться шанси зробити футбол більш сучасним.

    Зараз спілкування тренерів з гравцями обмежене. Але нам воно потрібно. Ми хочемо, щоб в футболках гравців були якісь пристрої, щоб з ними можна було зв'язатися», – цитує Нагельсмана Sport.de.

    Раніше нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія
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    Тренер «Баварії» запропонував революційне нововведення в футболі