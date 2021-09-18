Тренер «Баварії» запропонував революційне нововведення в футболі

Нагельсман вважає, що гравцям треба бути в постійному контакті з наставниками

Головний тренер «Баварії» Юліан Нагельсман поділився думкою про технології у футболі і закликав модернізувати його. Він привів у приклад американський футбол, в якому в шоломи гравців вбудовані навушники для комунікації з тренерами.

«В американському футболі далеко просунулися в технічному плані. Квотербеки чують тренерів за допомогою навушників.

Але в нашому футболі занадто багато традиціоналізму, ми не даємо можливості для інновацій. Іноді ми втрачаємо ці можливості. Однак в майбутньому у нас з'являться шанси зробити футбол більш сучасним.

Зараз спілкування тренерів з гравцями обмежене. Але нам воно потрібно. Ми хочемо, щоб в футболках гравців були якісь пристрої, щоб з ними можна було зв'язатися», – цитує Нагельсмана Sport.de.

Раніше нападнику «Баварії», який два тижні тому грав у Києві, зробили операцію на серці.