Пеле розповів про свій стан у відділенні інтенсивної терапії

Найкращий футболіст минулого століття продовжує відновлення після операції

Легендарний бразильський нападник Пеле, якого ФІФА назвала найкращим футболістом минулого століття, розповів про свій стан після переведення у відділення інтенсивного терапії.

«Друзі мої, продовжую відновлюватися, все добре. Сьогодні мене відвідували члени сім'ї. Я продовжую посміхатися кожен день. Дякую за всю любов, яку я отримую від вас», – написав Пеле у соцмережах.

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4 вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. 14-го числа бразильця перевели в звичайну палату. Він навіть опублікував в соціальних мережах текст, що готовий «зіграти 90 хвилин плюс додатковий час».

Однак минулої п'ятниці Пеле повернувся у відділення інтенсивної терапії лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, в якій він перебував з кінця серпня. Його стан залишається стабільним.