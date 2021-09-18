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    Пеле розповів про свій стан у відділенні інтенсивної терапії

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    Пеле знову опинився в реанімації - Пеле розповів про свій стан у відділенні інтенсивної терапії
    Пеле знову опинився в реанімації
    Фото з відкритих джерел

    Найкращий футболіст минулого століття продовжує відновлення після операції

    Легендарний бразильський нападник Пеле, якого ФІФА назвала найкращим футболістом минулого століття, розповів про свій стан після переведення у відділення інтенсивного терапії.

    «Друзі мої, продовжую відновлюватися, все добре. Сьогодні мене відвідували члени сім'ї. Я продовжую посміхатися кожен день. Дякую за всю любов, яку я отримую від вас», – написав Пеле у соцмережах.

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    Публикация от Pelé (@pele)

    4 вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. 14-го числа бразильця перевели в звичайну палату. Він навіть опублікував в соціальних мережах текст, що готовий «зіграти 90 хвилин плюс додатковий час».

    Однак минулої п'ятниці Пеле повернувся у відділення інтенсивної терапії лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, в якій він перебував з кінця серпня. Його стан залишається стабільним.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Пеле розповів про свій стан у відділенні інтенсивної терапії