«Динамо» нарешті забило гол, але прикро поступилося «Баварії» в Лізі чемпіонів

Кияни пасуть задніх в груповому турнірі найсильніших команд Європи

Чемпіон України «Динамо» зазнало четвертої поразки в Лізі чемпіонів. В 5-му турі групового турніру кияни приймали «Баварію» і нарешті змогли відзначитися забитим м’ячем. Суперники ж, хоч і приїхали до Києва напіврезервним складом і без турнірної мотивації, на один момент реалізували більше.

«Динамо» добре розпочало гру. Близько десяти хвилин тиснули на гостей, була нагода відкрити рахунок у Шкуріна. «Баварія», втім, дуже легко змінила акценти в грі. Протягом кількох хвилин не випускала киян зі своєї половини поля і забила. Геніальний Левандовський скористався розгубленістю українських захисників і ударом через себе забив гол-красень.

Кияни мали шанс зрівняти рахунок: після відскоку від Циганкова м’яч влучив у стійку воріт «Баварії». А потім гості забили вдруге. Кінгслі Коман вийшов віч-на-віч з Бущаном з гострого кута і влучно пробив під поперечину.

Здавалося, матч програно. Але після перерви гра кардинально змінилася. На поле вийшли Гармаш і Вітіньо, пізніше – Караваєв. І «Динамо» побігло. Мав двічі в одній атаці забивати Шапаренко, а інтригу в гру повернув Гармаш. Півзахисник чудово відкрився під передачу від Циганкова і направив м’яч між ніг Ноєра.

Денис Гармаш забив перший гол «Динамо» в поточній Лізі чемпіонів

Згодом господарі змарнували ще три чудові нагоди зрівняти рахунок, дві з яких не використав Циганков. В тому числі і після виходу сам на сам з Ноєром. Добре скидав м’яч під удар Гармаш…

Прикро, кияни заслужили принаймні на нічию. Тепер чекаємо на результат між «Барселоною» і «Бенфікою». В разі перемоги іспанців, у «Динамо» залишиться шанс посісти третє місце в групі – якщо здолають «Бенфіку» в Лісабоні, то вийдуть у Лігу Європи.

Докладніше: «Динамо» – «Баварія» – 1:2: онлайн матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів 2021/2022. Група Е. 5 тур

«Динамо» (Київ, Україна) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 1:2

Голи: Гармаш (70) – Левандовський (14), Коман (42).

«Динамо»: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 76), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 46) – Шкурін (Гармаш, 46).

«Баварія»: Ноєр – Павар, Ньянзу (Тілльман, 84), Л. Ернандес (Сарр, 46), Девіс – Горецка, Толіссо – Сане (Річардс, 87), Мюллер, Коман (Рока, 67) – Левандовський.



