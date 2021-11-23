«Динамо» здолало «Баварію» в Юнацькій Лізі УЄФА

Молодіжна команда столичного клубу продовжує боротьбу в єврокубку

Київське «Динамо» (U-19) здобуло четверту перемогу в груповому турнірі Ліги націй і продовжує очолювати групу. 23 листопада столична команда зустрічалася з однолітками з «Баварії» і впевнено перемогла – 2:1.

«Динамо» розпочало матч дуже жваво. Вже на 15-й секунді зустрічі міг відзначитися Попов. А на 7-й хвилині Яцик відкрив рахунок: Діалло промчав флангом, відпасував на Вівчаренко, який знайшов пасом капітана команди.

Після забитого м’яча кияни не скинули обертів. До перерви кілька нагод збільшити рахунок втратив Діалло, а після удару Дячука гостям з Німеччини допомогла перекладина воріт.

У другому таймі «Динамо» знову не використало кілька моментів, аж поки Бражко не забив з 11-метрової позначки. «Баварія», втім, в компенсований час один гол відіграла.

«Динамо» набрало 13 очок і лідирує в групі. «Бенфіка», яка в останньому турі прийме киян на власному полі, поступається одним очком. Сьогодні лісабонці завдали в гостях поразки «Барселоні» – 2:0.

Переможець групи буде звільнений від матчів 1/16 фіналу.