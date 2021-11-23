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    «Динамо» здолало «Баварію» в Юнацькій Лізі УЄФА

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    Молодь столичного клубу не зазнала жодної поразки в Юнацькій лізі УЄФА - «Динамо» здолало «Баварію» в Юнацькій Лізі УЄФА
    Молодь столичного клубу не зазнала жодної поразки в Юнацькій лізі УЄФА
    Фото: ФК Динамо

    Молодіжна команда столичного клубу продовжує боротьбу в єврокубку

    Київське «Динамо» (U-19) здобуло четверту перемогу в груповому турнірі Ліги націй і продовжує очолювати групу. 23 листопада столична команда зустрічалася з однолітками з «Баварії» і впевнено перемогла – 2:1.

    «Динамо» розпочало матч дуже жваво. Вже на 15-й секунді зустрічі міг відзначитися Попов. А на 7-й хвилині Яцик відкрив рахунок: Діалло промчав флангом, відпасував на Вівчаренко, який знайшов пасом капітана команди.

    Після забитого м’яча кияни не скинули обертів. До перерви кілька нагод збільшити рахунок втратив Діалло, а після удару Дячука гостям з Німеччини допомогла перекладина воріт.

    У другому таймі «Динамо» знову не використало кілька моментів, аж поки Бражко не забив з 11-метрової позначки. «Баварія», втім, в компенсований час один гол відіграла.

    «Динамо» набрало 13 очок і лідирує в групі. «Бенфіка», яка в останньому турі прийме киян на власному полі, поступається одним очком. Сьогодні лісабонці завдали в гостях поразки «Барселоні» – 2:0.

    Переможець групи буде звільнений від матчів 1/16 фіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Баварія
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    «Динамо» здолало «Баварію» в Юнацькій Лізі УЄФА