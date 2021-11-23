«Динамо» – «Баварія» – 0:2: онлайн матчу Ліги чемпіонів

Киянам потрібна перемога над одним з фаворитів турніру

Столичне «Динамо» на НСК «Олімпійський» в 5-му турі Ліги чемпіонів приймає «Баварію». Для продовження боротьби на наступному етапі єврокубкових змагань команді Мірчи Луческу потрібна перемога.

В першій зустрічі у Мюнхені кияни поступилися – 0:5. Втім, у Київ суперник привіз дещо послаблений склад. Через коронавірус не зможуть вийти на поле одразу семеро футболістів, серед яких одні з найкращих в своїх амплуа в світі Йозуа Кімміх і Серж Гнабрі.

Загалом «Баварія» привезла в Україну 18 гравців, серед яких три воротарі.

У «Динамо» проблеми зі складом значно менші. Не зможуе зіграти травмований Беньямін Вербич.

Перед грою, нагадаємо, Луческу розповів, яка у суперника мотивація.

42 хв. ГОЛ!! Коман забив другий гол. З кута воротарського ваідправив м'яч під поперечину.

40 хв. Перегядали епізод з порушенням проти Буяльского в штрафному. Пенальті не призначили.

38 хв. МОМЕНТ! Буяльський вирішив не бити з меж штрафного і віддавав на Шкуріна. Не пройшов пас

35 хв. Циганков пробив - Ноєр на місці.

32 хв. Шапаренко пройшов по ахілах Горецки. Попередження.

29 хв. МОМЕНТ! Класна атака Динамо. Коли кини, здавалися, втратили нагоду, Ноєр махнув повз м'яча і той влучив у стійку воріт! Пощастило Баварії

25 хв. Бущан зняв м'яч з голови Левандовського.

22 хв. Якось дуже легко Баварія заволоділа відчутною перевагою. Кияни не можуть прийти до тями після пропущеного голу.

Роберт Левандовський відкрив рахунок

17 хв. Ледве другий гол не пропусти динамівці. Сане не встиг завдати удару.

14 хв. ГОЛ!! Левандовський відкриває рахунок ударом через себе

13 хв. Баварія небезпечно атакує. Динамо кілька хвилин відбивалося.

10 хв. Гра рівна Кияни налаштовані серйозно.

6 хв. МОМЕНТ! Шкуріну сантиметра не вистачило, аби замкнути передачу від Миколенка.

3 хв. Вболівальник вирішив розім'ятися і виюіг на поле. Гра зупинена.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ.

3 хв. до матчу. Поле наче почистили, але сніг продовжує йти. Футбол на свігу сьогодні буде.

Пів години до матчу. В Києві випав перший сніг. Поле намагаються швидко привести в порядок.

Стали відомі стартові склади команд.

Динамо (4-2-3-1): Бущан – Кенджера, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін.

Баварія (4-2-3-1): Ноєр – Павар, Куассі, Ернандес, Девіс – Горетцька, Толіссо – Коман, Мюллер, Сане – Левандовський.