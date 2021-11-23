Мессі назвав фаворитів Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі вважає, що «Парі Сен-Жермен» ще треба попрацювати, щоб перемогти в Лізі чемпіонів

Нападник вважає основними претендентами на трофей п’ять команд

Основними претендентами на перемогу в Лізі чемпіонів форвард «Парі Сен-Жермен» вважає п’ять команд.

«Усі кажуть, що «ПСЖ» – головний фаворит Ліги чемпіонів. Я не заперечуватиму, що на папері ми є одним із головних претендентів на тріумф. Але ми ще маємо розвиватися, щоб стати по-справжньому сильною командою. «ПСЖ» треба зігратися та стати командою. Ми маємо великих гравців для здійснення цієї мети.

Але «ПСЖ» не єдиний лідер Ліги чемпіонів. Є й інші великі команди, які претендують на перемогу. Ліга чемпіонів – дуже складний турнір, що робить його особливим. У ньому грають найкращі команди. Так, ми – лідери, але не єдині.

Зараз дуже добре виглядає «Ліверпуль». Він знову став тією командою, яка колись вигравала Лігу чемпіонів. Також є «Манчестер Сіті», «Баварія», «Реал», «Атлетіко». Є багато команд, які спроможні поборотися за нинішню Лігу чемпіонів», – наводить слова Мессі Marca.

Київське «Динамо» сьогодні, 23 листопада, зустрінеться в 5-му турі групового раунду ліги чемпіонів з «Баварією».