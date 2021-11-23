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    Мессі назвав фаворитів Ліги чемпіонів

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    Ліонель Мессі вважає, що&nbsp;&laquo;Парі Сен-Жермен&raquo; ще треба попрацювати, щоб перемогти в Лізі чемпіонів - Мессі назвав фаворитів Ліги чемпіонів
    Ліонель Мессі вважає, що «Парі Сен-Жермен» ще треба попрацювати, щоб перемогти в Лізі чемпіонів
    фото з відкритих джерел

    Нападник вважає основними претендентами на трофей п’ять команд

    Основними претендентами на перемогу в Лізі чемпіонів форвард «Парі Сен-Жермен» вважає п’ять команд.

    «Усі кажуть, що «ПСЖ» – головний фаворит Ліги чемпіонів. Я не заперечуватиму, що на папері ми є одним із головних претендентів на тріумф. Але ми ще маємо розвиватися, щоб стати по-справжньому сильною командою. «ПСЖ» треба зігратися та стати командою. Ми маємо великих гравців для здійснення цієї мети.

    Але «ПСЖ» не єдиний лідер Ліги чемпіонів. Є й інші великі команди, які претендують на перемогу. Ліга чемпіонів – дуже складний турнір, що робить його особливим. У ньому грають найкращі команди. Так, ми – лідери, але не єдині.

    Зараз дуже добре виглядає «Ліверпуль». Він знову став тією командою, яка колись вигравала Лігу чемпіонів. Також є «Манчестер Сіті», «Баварія», «Реал», «Атлетіко». Є багато команд, які спроможні поборотися за нинішню Лігу чемпіонів», – наводить слова Мессі Marca.

    Київське «Динамо» сьогодні, 23 листопада, зустрінеться в 5-му турі групового раунду ліги чемпіонів з «Баварією».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліонель Мессі ФК Ліверпуль
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    Мессі назвав фаворитів Ліги чемпіонів