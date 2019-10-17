«Динамо» не зможе розраховувати в матчі з «Олександрією на чотирьох ключових гравців



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Володимир Шепелєв не зіграє проти бронзового призера попереднього чемпіонату УНІАН

До двох травмованих додалося двоє дискваліфікованих

Київське «Динамо» не зможе розраховувати на чотирьох гравців основного складу в поєдинку 11-го туру УПЛ проти «Олександрії», який відбудеться 20 жовтня о 17:00.

Через дискваліфікацію пропустять матч Артем Бесєдін та Володимир Шепелєв. Нападник буде пропускати поєдинок через чотири жовтих картки, а хавбек був вилучений у грі десятого туру проти «Колоса» з Ковалівки.

На зможе тренерський штаб Олексія Михайличенка також розраховувати на травмованого голкіпера Дениса Бойка і оборонця Микиту Бурду, який недавно переніс операцію на правому коліні в Барселоні.