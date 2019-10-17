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    «Динамо» не зможе розраховувати в матчі з «Олександрією на чотирьох ключових гравців

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    Володимир Шепелєв не зіграє проти бронзового призера попереднього чемпіонату - «Динамо» не зможе розраховувати в матчі з «Олександрією на чотирьох ключових гравців
    Володимир Шепелєв не зіграє проти бронзового призера попереднього чемпіонату
    УНІАН

    До двох травмованих додалося двоє дискваліфікованих

    Київське «Динамо» не зможе розраховувати на чотирьох гравців основного складу в поєдинку 11-го туру УПЛ проти «Олександрії», який відбудеться 20 жовтня о 17:00.

    Через дискваліфікацію пропустять матч Артем Бесєдін та Володимир Шепелєв. Нападник буде пропускати поєдинок через чотири жовтих картки, а хавбек був вилучений у грі десятого туру проти «Колоса» з Ковалівки.

    На зможе тренерський штаб Олексія Михайличенка також розраховувати на травмованого голкіпера Дениса Бойка і оборонця Микиту Бурду, який недавно переніс операцію на правому коліні в Барселоні.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Денис Бойко Володимир Шепелєв Микита Бурда Артем Бесєдін Олексій Михайличенко
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