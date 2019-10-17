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    Воротар київського «Динамо» вибув до кінця року

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    Денис Бойко переніс операцію - Воротар київського «Динамо» вибув до кінця року
    Денис Бойко переніс операцію
    «Динамо»

    До зимового антракту основним голкіпером киян буде Георгій Бущан

    Воротар команди київського «Динамо» Денис Бойко більше не зіграє в 2019 році. За інформацією FC Dynamo Nation, голкіпер переніс операцію на спині і для відновлення йому потрібен досить тривалий час.

    Чи буде Бойко готовий працювати на передсезонних зборах команди в січні, стане відомо вже в ході процесу відновлення.

    У поточному сезоні Денис вважається основним голкіпером «Динамо». Він зіграв у десяти матчах у всіх турнірах.

    Цікаво, що Бойко не відправився в табір збірної України через пошкодження гомілкостопа, яке він отримав безпосередньо перед грою проти швейцарського «Луґано» (0:0) у Лізі Європи. Тоді в «Динамо» обіцяли повернення футболіста в лад через сім-десять днів.

    У матчах, що залишилися до зимової перерви, у воротах гратиме Георгій Бущан, а запасним буде Владислав Кучерук.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Прем’єр-ліга Георгій Бущан Денис Бойко Владислав Кучерук
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