Воротар київського «Динамо» вибув до кінця року
До зимового антракту основним голкіпером киян буде Георгій Бущан
Воротар команди київського «Динамо» Денис Бойко більше не зіграє в 2019 році. За інформацією FC Dynamo Nation, голкіпер переніс операцію на спині і для відновлення йому потрібен досить тривалий час.
Чи буде Бойко готовий працювати на передсезонних зборах команди в січні, стане відомо вже в ході процесу відновлення.
У поточному сезоні Денис вважається основним голкіпером «Динамо». Він зіграв у десяти матчах у всіх турнірах.
Цікаво, що Бойко не відправився в табір збірної України через пошкодження гомілкостопа, яке він отримав безпосередньо перед грою проти швейцарського «Луґано» (0:0) у Лізі Європи. Тоді в «Динамо» обіцяли повернення футболіста в лад через сім-десять днів.
У матчах, що залишилися до зимової перерви, у воротах гратиме Георгій Бущан, а запасним буде Владислав Кучерук.