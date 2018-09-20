«Динамо» невдало розпочало виступи у груповому етапі Ліги Європи

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни вдома не змогли обіграти «Астану»

Київське «Динамо» розпочало виступи у футбольній Лізі Європи сезону-2018/19.

Після вильоту з Ліги чемпіонів у кваліфікації, кияни потрапили відразу у груповий етап другого за значущістю турніру.

Волею жереба першим суперником підопічних Олександра Хацкевича став казахстанський клуб «Астана». Матч відбувся на НСК «Олімпійський».

«Динамо» почало дуже агресивно та відкрило рахунок на 11-й хвилині – Циганков скористався пасом Буяльського.

Але за 10 хвилин гості зрівняли рахунок – Анічич головою пробив на Бойком після навісу з флангу.

Та все ж кияни пішли на перерву, маючи перевагу. У компенсований час Гармаш скористався помилкою воротаря та відправив м’яч у сітку воріт.

У другому таймі обидві команди мали шанси на голи, але пощастило гостям на останніх хвилинах, коли Муртазаєв головою замкнув навіс.

Отож, «Динамо» розпочало виступи у Лізі Європи з нічиєї.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Матч 1-го туру

«Динамо» (Київ, Україна) – «Астана» (Казахстан) – 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Циганков (11), 1:1 – Анічич (21), 2:1 – Гармаш (45+2), 2:2 – Муртазаєв (90+4)

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш (Дуелунд, 79), Буяльський (Шепелєв, 90+2), Циганков (Морозюк, 90), Вербич, Русин.