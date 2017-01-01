Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
- Сьогодні, 10:47
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На чотири голи столичного клубу «Партизан» відповів лише одним
У четвер, 7 грудня, київське «Динамо» на НСК «Олімпійському» розгромило сербський «Партизан».
Ця перемога дозволила киянам вийти у плей-офф Ліги Європи з першого місця групи В.
Підопічні Хацкевича забили у ворота суперника чотири голи - своїм першим хет-триком у єврокубках відзначився Жуніор Мораєс, ще один гол на рахунку Миколи Морозюка.
«Партизан» відповів лише одним голом з пенальті вже у доданий час першого тайму.
Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з матчу у Києві.
Станіслав Груздєв, Главком