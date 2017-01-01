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    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося

    На чотири голи столичного клубу «Партизан» відповів лише одним
    У четвер, 7 грудня, київське «Динамо» на НСК «Олімпійському» розгромило сербський «Партизан». Ця перемога дозволила киянам вийти у плей-офф Ліги Європи з першого місця групи В. Підопічні Хацкевича забили у ворота суперника чотири голи - своїм першим хет-триком у єврокубках відзначився Жуніор Мораєс, ще
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    • Сьогодні, 10:47
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    На чотири голи столичного клубу «Партизан» відповів лише одним

    У четвер, 7 грудня, київське «Динамо» на НСК «Олімпійському» розгромило сербський «Партизан».

    Ця перемога дозволила киянам вийти у плей-офф Ліги Європи з першого місця групи В.

    Підопічні Хацкевича забили у ворота суперника чотири голи - своїм першим хет-триком у єврокубках відзначився Жуніор Мораєс, ще один гол на рахунку Миколи Морозюка.

    «Партизан» відповів лише одним голом з пенальті вже у доданий час першого тайму.

    Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з матчу у Києві.

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    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Як «Динамо» у Києві над «Партизаном» знущалося
    Станіслав Груздєв, Главком

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