«Динамо» отримало першого суперника у новому сезоні Ліги чемпіонів

Перший офіційний матч на міжнародній арені у сезоні-2022/23 київський клуб проведе «удома»

Київський футбольний клуб «Динамо» дізнався свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (головного клубного турніру європейського футболу). Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, яка проводила жеребування турніру.

Кияни зіграють із віце-чемпіоном Туреччини, клубом «Фенербахче» із Стамбула.

Матчі відбудуться орієнтовно 19/20 та 26/27 липня. У першому матчі, за інформацією ФК «Динамо», господарем поля буде саме український клуб. Оскільки в Україні через війну не проводяться спортивні змагання, поєдинок пройде у одній із європейських країн.

Матч-відповідь пройде у Стамбулі.

«Динамо» завдяки високому рейтингу українського чемпіонату пропустило перший кваліфікаційний раунд, потрапивши відразу до другої частини кваліфікації. Після перемоги над «Фенербахче» кияни мають пройти на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів ще два відбіркові раунди.

Нагадаємо, що за усю історію динамівці чотири рази зустрічалися зі своїм майбутнім суперником.

Усі зустрічі відбулися у двохтисячних років. «Динамо» жодного разу не програвало «Фенербахче»: у двох із чотирьох поєдинків кияни перемогли, ще два матчі завершилися нічийними рахунками.

Додамо, що футбольна збірна України свої домашні офіційні поєдинки у червні поточного року провела на території Польщі, у місті Лодзь.