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    Збірна України не змогла обіграти Ірландію в матчі Ліги націй

    Збірна України не змогла обіграти Ірландію в матчі Ліги націй
    фото: twitter.com/FAIreland

    Збірна України втратила перші очки в новому сезоні Ліги націй

    Збірна України з футболу зіграла внічию проти Ірландії у матчі Ліги Націй з рахунком 1:1.

    Зустріч проходила на муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Матч судила бригада арбітрів з Туреччини на чолі з 40-річним Алі Палабийиком.

    Рахунок у грі відкрили футболісти збірної Ірландії. На 31-й хвилині Коллінз перехопив м'яч у центрі поля, пройшов кількох гравців збірної України і пробив без шансів для воротаря.

    У дебюті другої половини гри футболісти української збірної зрівняли рахунок. Ярмоленко увірвався в штрафну на 47-й хвилині, прострілив на дальню штангу, де залишився неприкритий Довбик, який перевів м'яч у сітку воріт.

    Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 31

    Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко

    Ірландія: Келлехер, Макклін, Ленніхен, О'Ші, Коллінз, Моламбі (Хендрік, 67), Каллен, Браун, Найт (Хуріхейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робінсон, 57)

    Попередження: Забарний, 49, Ярмоленко, 51, Зінченко, 79 – Браун, 65, Ленніхен, 81

    Огляд матчу:

    Після трьох зіграних матчів команда Олександра Петракова лідирує в своїй групі, маючи в активі 7 очок.

    На другій позиції йде Шотландія із 6 балами. Ірландія (4) – третя. Збірна Вірменії з 3 очками займає останній рядок.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Збірна України Шотландія Ірландія Україна
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    Збірна України не змогла обіграти Ірландію в матчі Ліги націй