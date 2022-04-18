Іспанський футболіст «Динамо» поселив у своєму домі біженців з України

«Це найменше, що ми можемо зробити, щоби допомогти українському народу»

Нападник київського «Динамо» Фран Соль прийняв у себе вдома українських біженців. Про це футболіст повідомив постом у Twitter, розмістивши текст українською мовою.

«Будь-яка допомога – мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоби допомогти українському народу. Я і моя батьківщина щасливі, що ви у нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут – ваш. Слава Україні!», – написав Фран Соль.

30-річний футболіст із 2020 року виступає на правах оренди у чемпіонаті Іспанії. Спочатку Соль захищав кольори «Тенеріфе», а потім перейшов до «Ейбару».

Нагадаємо, «Динамо» Київ оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».