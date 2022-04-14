«Динамо» Київ вигнало гравця, чий батько виявився ворогом України

Футболіст свідоми ввів в оману керівництво клубу

«Динамо» Київ оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців.

Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».

Він перебуває у списку ворогів України на сайті центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку «Миротворець».

«Ми не схвалюємо «сталінські методи», в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне питання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів. Уваров не одразу дав позитивну відповідь! Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем.

ФК «Динамо» (Київ) офіційно заявляє, що у структурі клубу немає місця людям, налаштованим проти Незалежності, Цілісності та Сувернітету України! У часи страшної війни з російським окуппантом, Артуру Уварову необхідно було особисто звернутися до керівництва клубу та зізнатися в участі свого батька у військовій агресії проти України», − заявили у клубі.

Нагадаємо, російські військові у Маріуполі забрали життя відомого на Волині футбольного тренера, 53-річного Віктора Ткачука. Спортсмен вивіз своїх близьких у безпечне місце, а сам залишився у місті волонтерити.

Чоловік раніше грав за футбольний клуб «Стир», що у місті Берестечко.