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    «Динамо» отримало потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів

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    Трофей Ліги чемпіонів&nbsp; - «Динамо» отримало потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів
    Трофей Ліги чемпіонів 
    Twitter УЄФА

    Клуб Романа Яремчука і Романа Безуса може стати другим суперником «Динамо» на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів

    Київське «Динамо» отримало можливих суперників по раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

    У разі перемоги в матчі третього кваліфікаційного етапу над нідерландським «АЗ» київська команда продовжить боротьбу за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів у раунді плей-офф кваліфікації. У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування даного етапу, яке визначило можливих суперників для «Динамо».

    У випадку перемоги над «АЗ», наступним суперником «біло-синіх» стане переможець пари «Гент» (Бельгія) – «Рапід» Відень (Австрія).

    Раунд плей-офф вже складатиметься з двох матчів, і першу гру «Динамо» проведе в гостях.

    Зустрічі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 22/23 і 29/30 вересня. Переможці цього етапу вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів, а ті, хто програє, потраплять до групового раунду Ліги Європи.

    Примітно, що в складі «Генту» виступає плеяда українських гравців, серед яких форвард Роман Яремчук, оборонець Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус.

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Роман Безус Роман Яремчук Ігор Пластун АЗ (Алкмар)
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