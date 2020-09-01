«Динамо» отримало потенційних суперників на шляху до групової стадії Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трофей Ліги чемпіонів Twitter УЄФА

Клуб Романа Яремчука і Романа Безуса може стати другим суперником «Динамо» на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» отримало можливих суперників по раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

У разі перемоги в матчі третього кваліфікаційного етапу над нідерландським «АЗ» київська команда продовжить боротьбу за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів у раунді плей-офф кваліфікації. У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування даного етапу, яке визначило можливих суперників для «Динамо».

У випадку перемоги над «АЗ», наступним суперником «біло-синіх» стане переможець пари «Гент» (Бельгія) – «Рапід» Відень (Австрія).

Раунд плей-офф вже складатиметься з двох матчів, і першу гру «Динамо» проведе в гостях.

Зустрічі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 22/23 і 29/30 вересня. Переможці цього етапу вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів, а ті, хто програє, потраплять до групового раунду Ліги Європи.

Примітно, що в складі «Генту» виступає плеяда українських гравців, серед яких форвард Роман Яремчук, оборонець Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус.

Джерело: УЄФА