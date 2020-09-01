Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)



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Андрій Шевченко пом'янув Ашота Худаєва Світлина - УАФ

48-річного Ашота Худаєва не стало 25 липня

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зі своїми помічниками в Харкові поклали квіти на могилу колишнього глави медичного штабу національної команди Ашота Худаєва. 48-річний лікар помер 25 липня у наслідок ускладнень від зараження коронавірусною інфекцією.

Андрій Шевченко і збірна України в Харкові готуються до старту в елітній групі Ліги націй. 3 вересня наша команда стартує в турнірі поєдинком проти швейцарців. Зустріч відбудеться на «Арені Львів». Початок – 21:45.