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    Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)

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    Андрій Шевченко пом'янув Ашота Худаєва - Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)
    Андрій Шевченко пом'янув Ашота Худаєва
    Світлина - УАФ

    48-річного Ашота Худаєва не стало 25 липня

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зі своїми помічниками в Харкові поклали квіти на могилу колишнього глави медичного штабу національної команди Ашота Худаєва. 48-річний лікар помер 25 липня у наслідок ускладнень від зараження коронавірусною інфекцією.

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    Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)
    Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)
    Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)
    Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)
    Андрій Шевченко поклав квіти на могилу померлого від коронавірусу лікаря збірної України (фото)
    Світлина - УАФ

    Андрій Шевченко і збірна України в Харкові готуються до старту в елітній групі Ліги націй. 3 вересня наша команда стартує в турнірі поєдинком проти швейцарців. Зустріч відбудеться на «Арені Львів». Початок – 21:45.

     Читайте також: Футболісти «Металіста» пом’янули померлого від коронавірусу лікаря (фото)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ лікар Збірна України смерть Андрій Шевченко квіти коронавірус Антон Худаєв
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