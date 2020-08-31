Видатний іспанський футболіст заразився коронавірусом



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Захворювання у Давіда Сілви – безсимптомне

Чемпіон світу-2010, дворазовий чемпіон Європи, іспанський півоборонець «Реал Сосьєдада» Давід Сілва заразився коронавірусом, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Відзначається, що 34-річний іспанський футболіст переносить захворювання безсимптомно. Клуб уже відправив Сілву на карантин.

Сільва перейшов в «Реал Сосьєдад» з «Манчестер Сіті» в середині серпня. Півоборонець уклав контракт з іспанським клубом до 30 червня 2022 року. У сезоні-2019/2020 Сільва взяв участь в 27-ми матчах чемпіонату Англії (22 – в основному складі), в яких забив 6 голів і віддав 10 результативних передач.

«Реал Сосьєдад» посів шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії сезону-2019/2020. Чемпіоном країни стад мадридський «Реал». У трійку лідерів увійшли «Барселона» і «Атлетіко».