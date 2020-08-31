Київське «Динамо» отримало суперника за кваліфікацією Ліги чемпіонів



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Кияни зустрінуться з представником Нідерландів

У понеділок, 31 серпня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. На цьому етапі в боротьбу вступає віце-чемпіон України київське «Динамо».

Як відомо, кваліфікація відбувається двома шляхами: в одній частині змагаються чемпіони асоціацій, які в рейтингу УЄФА займають місця з 52-го по 15-е, в другій – віце-чемпіони асоціацій з 6-го по 15-е місця.

Традиційно перед жеребкуванням команди порівну поділили на сіяних та несіяних згідно з клубним рейтингом УЄФА. Динамівці опинилися у числі сіяних. Нагадаємо, що в цьому сезоні всі пари третього відбірного раунду грають в форматі одноматчевих поєдинків і без глядачів.

Суперником «Динамо» буде нідерландський АЗ з Алкмара. Матч кияни приймуть вдома.

Матчі третього раунду відбудуться 15-16 вересня. Переможці вийдуть в раунд плей-оф Ліги чемпіонів, ті, хто програли на шляху чемпіонів – у раунд плей-оф Ліги Європи, а ті, хто програв на шляху представників ліг – у груповий етап Ліги Європи.

Варто додати, що окрім «Динамо» на третьому етапі кваліфікації чемпіонської ліги виступлять й інші українці. Угорський «Ференцварош», який очолює Сергій Ребров і за який грають Ігор Харатін та Олександр Зубков, зіграє з хорватським «Динамо» з Заґреба. Білоруське «Динамо» з Бреста виступають Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський, зійдеться з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва. Бельгійський «Ґент» Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна зустрінеться з австрійським «Рапідом» з Відня.

Решту пар третьої кваліфікації Ліги чемпіонів склали: «Карабах» (Азербайджан) – «Мьольде» (Норвегія), «Омонія» (Кіпр) – «Црвена Звезда» (Сербія), «Мідтьюлланд» (Данія) – «Янґ Бойз» (Швейцарія), ПАОК (Греція) – «Бенфіка» (Португалія).